〈台股盤前要聞〉鴻海印度可望迎轉單、旭富桃園製藥廠大火 今日必看重要財經新聞

台股盤前有六大重點，包括蘋果暫停下新單緯創印度廠，鴻海可望迎來轉單；旭富桃園廠大火，損失估逾 8 億元；鴻海傳願接受美國威州政府提出的降低租稅優惠方案，以下是今 (21) 日必看重要財經新聞。

蘋果聲明暫停下新單給緯創印度廠 鴻海印度可望迎轉單

蘋果 (Apple) 將暫緩對緯創 (3231-TW) 下新的訂單，由於目前在印度的蘋果組裝廠除了緯創外，另一就是鴻海 (2317-TW)，市場看好鴻海可望迎來轉單。閱讀全文...

旭富桃園廠產線進行化學溶劑處理引火災 損失逾 8 億元需半年重建

原料藥廠旭富 (4119-TW) 桃園廠區昨 (20) 日晚間公告，公司生產線因進行化學溶劑處理，不慎引發火災，初估財產損失約 8 億元，約需 6 個月重建，另外波及附近 4 家廠商賠償金額約 3000 萬元，可全額理賠。閱讀全文...

〈鴻海威州廠〉與當地政府協商降低租稅優惠 爭取彈性投資新合約

外媒報導，鴻海 (2317-TW) 接受威州政府提出的降低租稅優惠，以換取在當地投資更彈性，雙方已接近達成協議，鴻海集團也證實，目前正與威州政府協商，並對新合約結果感到樂觀。閱讀全文...

中國明年 5G 基建迎高峰 光通訊廠可望受惠

全球今年進入 5G 基礎建設元年，但受疫情衝擊，多數國家建置進度遞延，為強化 5G 服務，市場預期，明年將是 5G 基建布建高峰期，目前又以中國最為積極，根據中國報導，累計今年前 10 月中國已布建 71.8 萬個基站，明年目標上看百萬個，力拚初步達到 5G 網路完全覆蓋，光通訊廠也看好 5G 基建商機，將成為明年營運主力動能。閱讀全文...

富邦金戀上日盛金十餘年 為何這次有勢在必得優勢？

日盛金 (5820-TW) 喊賣多年，潛在買家中總是有富邦金 (2881-TW) 的名字，富邦金總經理韓蔚廷 18 日在記者會上坦言「針對此案已經看了好多年，不是臨時起義的案子。」其實富邦金看上日盛金已經十餘年，但這次富邦金占盡「天時地利人和」的優勢，有勢在必得的把握才敢出手。閱讀全文...

〈觀察〉海運缺櫃漲價潮蔓延至廢鋼 鋼筋報價至明年上半年仍有撐

國內鋼筋近期價格連漲，除了國內廠辦、房市需求強勁外，原料廢鋼進入冬季，廢鋼採集不易外，海運運價飆漲，船公司為提高貨櫃周轉率空櫃回程，導致美國送往亞洲廢鋼減少，價格漲勢加劇，業界人士分析，廢鋼漲勢將隨缺櫃影響至明年春季，也為鋼筋價格提供支撐。閱讀全文...