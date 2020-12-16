鴻海MIH首款電動車開發者平台問世 明年4月底開始交貨

鴻海 (2317-TW) 今 (16) 日宣布，MIH 電動車開放平台聯盟，首款開發者工具平台「EV Kit」預計明年 1 月發佈，4 月底開始陸續交付給全球開發者；而鴻海 10 月中公開 MIH 聯盟後，短短 2 個月，就有逾 200 個會員加入，鴻海預告，Logo 牆也將在近日發佈。

鴻海表示，作為 MIH 開放平台的第一步，EV Kit 將提供聯盟系統開發者 Drive -by-wire 的車端平台，將開放車端通訊資訊 (CAN 通訊協議) 讓開發者可在自動駕駛、智慧座艙與動力系統上進行開發。

據了解，過往開發者在研發系統時，若要與車端系統整合，都需要耗費資源與時間去取得車內系統資訊，而且無法改變車內的設定，但透過 EV Kit，聯盟成員可參與討論與規格制訂，除了取得開放的車端載具資訊外，也可不斷優化讓平台更具國際競爭力。

鴻海表示 EV Kit 工具平台，MIH 聯盟將提供軟體介面、硬體規格及系統架構，預計在明年 1 月正式對外釋出、2 月開放全球開發者預訂， 4 月底開始對外交付。

鴻海 MIH 聯盟 10 月中公開後，2 個月已經有 201 家國際大廠加入，涵蓋了 CASE 四大創新領域的領導廠商，包含 AWS、CarOTA、DANA、EATON 等。

此外，MIH 聯盟也將與台灣檢驗科技 (SGS-CCS)、德國萊因 (TÜV Rheinland) 合作制定共同規範，並規劃相關的教育訓練及認證服務，以確保各零件及系統開發者達到國際級車用標準。

而 MIH 聯盟內，也有多家廠提供 Level 4 以上的自駕技術應用，包含凌華 (6166-TW)，負責提供硬體和通訊模組，其餘如 AutoCore 及 Tier IV，也分別提供計算平台設計方案、定義軟體應用層的功能需求。