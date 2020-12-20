〈緯創印度廠遭破壞〉蘋果暫緩下新單 緯創：該廠為新據點 影響有限

代工大廠 (3231-TW) 今 (20) 日晚間發出重訊，針對媒體報導，蘋果 (APPL-US) 將暫停下單一事，重申不評論與客戶間業務關係，並表示印度 Narasapura 廠暴動事件，正持續進行調查，該廠為新生產據點，產量有限，初估對公司財務及業務無重大影響。

緯創表示，公司維持一貫政策不評論與客戶間業務關係，目前印度廠正配合當地政府相關單位進行調查，也正持續與保險公司洽談中，將配合客戶進行改善復工計畫。

緯創印度廠疑似是因為勞工薪資問題，上周引發員工不滿，發生大規模破壞廠區事件，緯創日前表示，該廠房主要生產設備、倉庫並無報載所稱遭受重大損害，初估財務損失金額約為新台幣 1-2 億元，而該廠也正進行停工調查。

據了解，該廠主要生產蘋果舊款及低階 iPhone，蘋果昨 (19) 日也發布聲明指出，初步稽查顯示，緯創廠房發生暴動毀損事件，是因違反蘋果「供應商行為準則」，因此將暫停下新單給緯創，直到爆發暴動事件的印度廠採取正確行動為止。

蘋果暫緩對緯創下新訂單，市場認為，若蘋果要維持既有印度生產計劃，以降低關稅影響，將擴大下單鴻海 (2317-TW)，因目前蘋果組裝廠除緯創已布局印度外，另一間正是鴻海，至於和碩 (4938-TW) 雖然也計畫進軍印度，但新廠預計最快明年下半年才會完工。