〈紐約匯市〉美紓困方案、脫歐談判卡關 美元指數回升 一周重挫逾1%   

美元指數一周重挫 1.1%，但周五 (18 日) 獲得一些避險買盤支撐而回升，原因在於美國國會抗疫紓困方案的磋商仍卡關，議員可能必須另外通過臨時支出法案，才能避免聯邦政府在周五午夜關門，且英國和歐盟針對脫歐後貿易的磋商也苦無進展，歐盟談判代表警告只剩幾個小時可以談成協議。英鎊、歐元雙雙走軟。

DXY 美元指數紐約尾盤上漲 0.21% 至 90.0190，周四曾跌至 89.822。歐元兌美元下滑 0.25% 至 1.2240 美元。

美國國會針對疫情紓困法案的磋商是市場焦點，此因素不只導致美股周五從前一日的歷史新高下滑，也支撐美元從兩年半低點回升。

Tempus 公司資深外匯交易員和策略師 Juan Perez 說，美國缺乏刺激計畫、COVID-19 死亡人數不斷增加，促使投資人湧向避險資產，不只如此，英國脫歐也是一個尚未找到解決之道的重大風險項目，「這破壞了全球穩定的局面，對美元有利」。

美國聯邦政府面臨資金斷炊的威脅，但國會似乎愈來愈不可能在這個期限前就 9,000 億美元的抗疫紓困計畫達成協議，目前較有可能通過第三項臨時支出法案，化解關門危機。

美國刺激談判苦無進展之際，總統當選人拜登提名的白宮首席經濟顧問 Brian Deese 表示，刺激計畫不應限制財政部和聯準會 (Fed) 對抗經濟危機能力的條款，他說：「在我們因應場前所未有的經濟危機之際，保持 Fed 快速強力的

應變能力符合美國人民的利益。」

美國國防部全面暫停拜登過渡團隊的交接工作，Axios 報導，美國代理國防部長米勒 (Christopher Miller) 緊急下令，全面暫停權力過渡交接。拜登過渡團隊執行主任 Yohannes Abraham 說：「我們在本周得知，雙方本來就很有限的合作突然中止，這令我們感到擔憂。」

英歐仍在設法阻止脫歐危機在本月底陷入混亂，但進展有限，歐盟談判代表 Michel Barnier 在周五表示，距離達成英國脫歐貿易協議只剩幾個小時，英國則呼籲歐盟認清現實。

英鎊兌美元貶值 0.60% 至 1.3505 美元，最低觸及 1.3473 美元，英鎊兌歐元從兩年半高點回落，貶值 0.35%。

不過英鎊周線仍締造 7 月底來最佳成績，英鎊兌美元一度突破 1.36 美元整數關卡，為兩年半高點。

分析師仍期待英歐會達成貿易協議，最快本周有結果。Continumm Economics 外匯策略主管 Adrian Schmidt 說：「最新說法讓市場有點都心，但大部分認為達成協議的機率很高，」

比特幣狂熱漲勢暫時停下腳步，紐約尾盤下跌 0.24% 至 22,732.78 美元。

截至周六 (19 日) 台灣時間約 6:00 價格：