日本11月核心CPI年減0.9% 出現10年來最大降幅

日本 11 月的核心 CPI 報 101.2、年減 0.9%，連續四個月下滑。

日本總務省週五 (18 日) 公布最新消費者物價指數 (CPI，2015 年 = 100)，2020 年 11 月去除生鮮的核心 CPI 報 101.2、年減 0.9%，符合《路透社》預測結果。

日本 2020 年 11 月 CPI (圖片來源：日本總務省)

前 (10) 月由於日本在 2019 年 10 月實施消費稅增稅，核心 CPI 大幅回彈，然而從 10 月開始，日本各項物價又再度滑落，降至負數水準。日本 11 月的核心 CPI 也出現自 2010 年 9 月 (年減 1.1%) 以來、相隔 10 年 2 個月的最大降幅。

能源價格下滑拉低整體物價。日本 11 月的核心 CPI 去除能源的綜合指數，較去年同期下滑了 0.3%。

能源相關項目下滑 7.6%。從細目來看，電費下滑 7.3%、都市瓦斯費下滑 7.1%、煤油下滑 13.9%。其他方面，大學學費 (私立) 也同樣下滑了 4.3%。

而在另一方面，住宿費用出現年減 34.4% 的大幅萎縮，不過降幅也較 10 月時微幅縮小。這樣的現象與日本政府力推的「Go To Travel」觀光振興政策有關，然而大幅下滑的現象持續。

經過試算，去除「Go To」振興政策影響後，不含生鮮的綜合指數下滑 0.5%。也由於住宿需求大增，去除折扣後的住宿費用上揚 0.7%。

價格上揚的項目則包含通訊費用及菸品等。

而不含生鮮、能源的綜合指數報 101.8、年減 0.3%。全項目的 CPI 報 101.3、年減 0.9%。