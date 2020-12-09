11年來首見 中國11月CPI驚見負數 年減0.5%

周三 (9 日) 中國統計局公布 11 月份 CPI 年減 0.5%，預期 0%，前期 0.5%。1～11 月 CPI 年增 2.7%。11 月 PPI 年減 1.5%，預期減少 1.8%，前期下滑 2.1%。1～11 月 PPI 年減 2%。

資料來源: 中國統計局

(圖片: AFP)

CPI

中國統計局指出 11 月份食品價格下降 2.4%，影響 CPI 下降約 0.53 個百分點，是使得 CPI 由漲轉跌的主因。食品中，隨著生豬生產不斷恢復，豬肉價格繼續年減 6.5%，跌幅縮小 0.5 個百分點。

至於扣除食品和能源價格的核心 CPI 則持續保持穩定，年增 0.5%，漲幅已連續 5 個月相同。根據測算，在 11 月份 0.5% 的年減率中，去年價格變動的影響約為 0，新漲價影響則為 - 0.5 個百分點。

PPI

中國統計局指出 11 月份，中國工業生產穩定恢復，市場需求持續回溫，工業品價格繼續回升。主要產業中，價格漲幅擴大的非鐵金屬冶煉和壓延加工業，上漲 4.1%，擴大 1.2 個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，則上漲 2%，擴大 1.7 個百分點。

根據測算，在 11 月份 1.5% 的年減幅度中，去年價格變動的影響約為 0，新漲價影響約為 - 1.5 個百分點。

