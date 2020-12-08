蔬菜、機票漲價 11月CPI年增0.09%終結連九黑

主計總處今 (8) 日公布今年 11 月消費者物價總指數 (CPI)，年增 0.09%，睽違 9 個月首度轉正成長，主要因蔬菜、機票及個人隨身用品價格上漲所致，但累計前 11 月平均 CPI，仍較去年同期跌 0.26%。若扣除蔬菜水果、能源後，11 月核心 CPI 年增幅達 0.78%。

今年全球經濟受到疫情衝擊，根據主計總處統計，國內 CPI 於今年 5 月落入谷底，年減 1.21%，創 2009 年金融海嘯後以來的最大跌幅，但隨著景氣回溫，CPI 跌幅逐月收斂，11 月擺脫連九黑的命運，成功轉正。

11 月 CPI 年增 0.09%，七大類中變動影響較大的為雜項類，年增 1.05%，主要因金飾及珠寶等個人隨身用品價格上漲所致；醫藥保健類漲 0.49%、衣著類漲 0.45%、食物類漲 0.4%。而交通及通訊類年減 1.48%，主因油料費大跌 17.67%，通訊費也跌 1.28%，惟機票價格上漲 21.71%，抵銷部分跌幅。

按商品性質別觀察，11 月商品類下跌 0.86%，其中非耐久性消費品 (含食物及能源等) 跌 1.82%，半耐久性消費品漲 0.5%，耐久性消費品漲 0.51%；另外，服務類漲 0.92%，其中以運輸費及外食費各漲 10.81% 及 0.74%，娛樂服務則年減 2.31%。

觀察主要國家物價變動概況，今年 1-10 月我國跌 0.3%，新加坡跌 0.2%，日本漲 0.2%，香港漲 0.5%，南韓漲 0.5%，美國漲 1.2% 及中國漲 3%；累計 1-11 月我國跌 0.26%，南韓漲 0.5%。