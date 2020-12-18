〈2021美股展望〉當心！技術分析專家：美股兩周內再漲5% 明年上半年回跌

技術分析專家、Market Studies 總裁 Tom DeMark 表示，模型顯示美股當前漲勢可延續到年底，標普 500 指數兩周內再漲 5%，但接下來將恐怕將回檔修正，預估 2021 年上半年下跌 5% 至 11%。

DeMark 對標普 500 指數年底目標價，從 11 月起就維持在 3,907 點，以周四收盤 3722.48 點計算，代表接下來兩周還有 5% 上漲空間。

標普 500 指數今年來走勢。

標普今年來上漲 15%，超越道瓊指數同期逾 6% 漲幅，但落後那斯達克綜合指數大漲近 42% 的突出成績。

但 DeMark 警告，股票年底大漲可能代表股市頭部形成，標普 500 指數明年上半年或許會下跌 5%-11%。「我們的模型，證實了每日 (和每周) 交易將出現的事，也就是股市頭部可能形成，明年上半年將挫跌。」

他補充說，股市回跌不是因為聰明人賣股票，還是因為最後的買家感到疲乏而不再買進。

DeMark 被譽為技術分析大師，著有《市場韻律與時效分析》(New Market Timing Techniques)。他說自己專注於股市技術分析，未把基本面納入考量，因此美國國會正在研議的抗疫紓困方案、或是經濟數據和企業估值，都不在評估範圍。