投行看好2021年半導體類股前景 列這7支為首選股

投資銀行 Evercore ISI 在報告中表示，半導體業的上升周期才剛剛開始，並將 7 支半導體類股列為 2021 年的首選股，其中包括輝達 (NVDA-US) 等。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 在給客戶的一份報告中表示，他認為半導體業的上升周期才剛剛開始，並預測這樣的情況將在未來 6 到 8 個季度持續。

「隨著各產業越來越關注數位化，加上 5G 智慧型手機、AI/ML(人工智慧和機器人學習) 等關鍵產品週期，並且汽車業、工業有望迎來復甦，以及預期 PC 持續強勁，我們認為全球半導體產值將在 2021 年增長 14%，達到 5000 億美元。」Muse 說道。

在報告中，Muse 列出了 4 家晶片製造商和 3 家設備供應商作為半導體類股的首選，其中包括晶片製造商輝達、亞德諾半導體 (ADI-US)、美光 (MU-US) 和高通 (QCOM-US)。設備供應商方面，則包含 ASML(ASML-US)、應用材料 (AMAT-US) 和 Teradyne(TER-US)。

輝達是繪圖晶片大廠，資料中心業務的營收在第二季首度超過遊戲業務營收。如今，受疫情的影響，全球消費者轉向遠端學習與工作，筆電銷售與雲端服務需求因此大增，輝達也因此受惠。

美銀分析師曾表示，該公司的自由現金流是所有科技業中前幾名的，此外，該公司的 Ampere 遊戲晶片，也將持續推升電競業務擴展。分析師將輝達 2020 年、2021 年和 2022 年的獲利預測，分別提高了 10%、14% 和 11%。

投行 Jefferies 分析師 Mark Lipacis 也將輝達評為半導體類股的首選。此外，他也列舉了其他的首選類股，包含超微半導體 (AMD-US)、微晶片科技 (MCHP-US)、恩智浦半導體 (NXPI-US)、安森美半導體 (ON-US) 和 Tower Semiconductor (TSEM-US)。