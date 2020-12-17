〈中國祭半導體免稅〉陸廠報價更殺 台廠靠兩招突圍

中國財政部今 (17) 日正式宣布，IC 電路線寬小於 28 奈米以下、營運在 15 年以上的半導體企業或項目，從第一年至第十年免徵企業所得稅，且回溯自今年 1 月 1 日起開始實施；外界認為，中國此次出手實則變相補貼，有助當地廠商更具價格優勢，台廠壓力加劇，業者表示，台廠在產品交期、品質等具競爭力，仍有機會突圍。

中國財政部、發改委等四大部門今日宣布，為了促進半導體產業朝向高品質發展，分別針對 IC 電路線寬小於 28 奈米以下的企業，釋出減免所得稅方案，期望加速自家半導體往先進製程，以及公司朝獲利方向前進，汰弱留強意味濃。

根據新政策，法人點名中國 IC 設計業者都可望受惠，包括韋爾、卓勝微、聖邦微、兆易創新、瀾起科技等，其中，兆易創新、聖邦微分別是中國知名的 MCU(微控制器)、PMIC(電源管理晶片) 業者，台灣相關領域業者未來動向也獲關注。

法人認為，中國 IC 設計業者未來在取得減稅優惠後，將有助業務推廣，既有產品上，若原先與台廠價格差異不大，客戶在採用上因考量品質、交貨穩定等因素，仍會選擇台廠，不過，若雙方價格差距拉開，晶片性能又差異不大，客戶恐轉向採用中系業者。

尤其是，由於中國為「全面性」給予供應鏈減稅優惠，不僅其中一環價格低於市場，而是從上游的 IC 設計，到中游的晶圓代工，再到後段封測，環環相扣下，台廠低階產品恐較無喘息空間。

中國過往多對產業採取補貼政策，造成資金氾濫，廠商表現也參差不齊，此次改採有規定的減稅政策，將汰弱留強，為中國半導體帶來正面發展，對台廠而言，仍需持續投入研發，保有技術領先，拓展藍海市場，才能維持成長動能。