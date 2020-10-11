補足華為缺口 IC設計第四季再添動能 營運淡季不淡

隨著華為禁令自 9 月 15 日正式生效，海思逐步讓出手機、安防晶片等領域市占，除帶動外購手機晶片市場擴大，安防相關晶片訂單也由台廠承接，有助聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW) 等第四季營運再添動能，營運淡季不淡。

華為先前多採用海思自家晶片，隨著禁令實施，其他手機品牌廠如 OPPO、Vivo 與小米等，為搶食華為市占，擴大對供應鏈下單，外購晶片比重增加，有利高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 兩大手機晶片業者。

再者，近期隨著美方制裁中芯，高通電源管理晶片因在中芯投片，短期內手機晶片恐無可搭配電源管理晶片供貨，而聯發科除可受惠整體市場規模擴大，加上競爭對手供貨不順，在 4G、5G 手機晶片市占率可望再擴大。

安防監控方面，由於華為海思先前在該領域一家獨大，市占過半，現今受禁令影響，晶片產出受限，其他競爭者如安霸 (Ambarella)、德儀 (TI)、聯詠等，可望藉機取得市占率，而聯詠為非美系業者，被市場看好取得訂單機會最大。

外資認為，儘管聯詠安防監控晶片運算能力不如海思，但相較其他供應商，仍是高階市場不錯的選項，看好聯詠在安防監控的市占率從目前的 5%，提升至明年的 10%，2022 年更上看 16-19%，成為繼驅動晶片後的另一成長動能。

聯發科、聯詠今年第四季可望因競爭對手產出受限，取得更多市占，加上筆電、Chromebook 等居家辦公趨勢延續，法人看好，聯發科第四季受惠 5G 晶片出貨量進一步提升，加上 Chromebook 相關晶片出貨續旺，營收季減幅可望低於往年，也有機會續創新高，聯詠季減幅則可降至個位數。