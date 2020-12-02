〈IC設計專利戰〉匯頂腹背受敵 未來營運面臨挑戰

匯頂 (603160-SH) 近期營運腹背受敵，除了面臨大股東拋售持股，今年因手機銷售不佳，指紋辨識晶片出貨驟降，營運跟著下滑，同時，台廠義隆 (2458-TW)、神盾 (6462-TW) 對匯頂啟動專利戰，讓匯頂未來營運面臨更多挑戰。

匯頂今年以來受疫情、國際情勢變化等因素影響，營收增長速度放緩，加上研發費用持續增加，獲利明顯下滑；匯頂今年前三季稅後純益為人民幣 11 億元，年減 35.75%。

匯頂 10 月也公告，中國大基金原訂至 11 月 3 日的減持計畫，提早近一個月實施完畢，累計至今已減持匯頂科技近 2% 股份，總持股已不到 5%，且除大基金外，公募基金、社保基金、聯發科 (2454-TW) 皆紛紛在高點拋售匯頂持股，也讓外界對匯頂未來營運保有疑慮。

匯頂今年為止受本業營運下滑以及大股東拋售持股，股價自 2 月新高一路走低，從最高點人民幣 363.89 元，至今日收盤 169.55 元，下跌約 53%，市值跌破人民幣千億元。

台廠神盾、義隆也陸續在今年 9 月底、12 月初，向北京知識產權法院提出訴訟，指控匯頂侵害指紋辨識晶片、電容觸控晶片的專利，分別向匯頂求償人民幣 9000 萬、2500 萬元，合計共人民幣 1.15 億元，折合新台幣約 5 億元的賠償費用，也讓匯頂未來營運面臨更多挑戰。