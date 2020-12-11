兩大電商合併？ 蘇寧控股將股價押給阿里巴巴

周四 (10 日) 晚間中國國家企業信用信息公示系統公布，蘇寧控股集團 CEO 張近東等大股東將公司全數股價質押給淘寶，總計質押股權金額達 10 億人民幣，與蘇寧控股集團的註冊資本金額相同。外界猜測蘇寧可能將併入阿里巴巴旗下。

對於這項行動以及市場猜測今 (11) 日蘇寧與張近東均未做出任何回應，

(圖片: AFP)

業界指出這次質押是蘇寧控股主動要求，透過借助阿里在線上電商及資本雄厚的優勢，幫助蘇寧在線上和實體店面有更好發展。

同時這次質押的主體是蘇寧控股集團，蘇寧控股集團持有上市主體蘇寧易購的股權只有 3.98%，非常少的一部分，不是上市主體全部。現階段蘇寧易購還是有很強的實力，並不存在流動性問題。

另一位市場觀察人士則分析指出，選擇蘇寧控股集團股權質押，並非涉及到上市公司蘇寧易購，最大好處就是不用向市場作公開資訊的揭露。

該人士認為，判斷一個大企業的流動性問題還需要更多指標、數據，對這此股權質押，更傾向於是到了年底，大部分企業要多增加一點現金，這是一般公司常規的操作方式。

此外，蘇寧易購第三季十大流通股東名單顯示，阿里巴巴子公司淘寶（中國）軟件持有蘇寧易購 20% 的股權，名列第二大股東，而蘇寧控股集團則是第四大股東。