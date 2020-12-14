反壟斷指向阿里、騰訊 H股軟腳

周一 (14 日) 中國市場監管總局宣布依反壟斷法，針對阿里巴巴合併銀泰商業、騰訊控股旗下閱文集團收購新麗傳媒、豐巢網絡收購中郵智遞等三起合併案進行懲處。並直言網路產業不是反壟斷的法外之地，所有企業都應當嚴格遵守反壟斷法規，維護市場公平競爭。

此次公佈的三起未依法申報違法實施經營者集中案件，均涉及到協議控制架構情形，即所謂的 VIE 架構，這是中國市場監管總局首次對涉及 VIE 架構的企業違法實施集中作出行政處罰。

雖然三家公司罰責不高，各家只有 50 萬人民幣的處罰。但主管機關針對網路科技大廠的動作不斷，則受到市場高度關注，投資人擔心未來阿里巴巴、騰訊、美團等等這類網路科技廠業務成長會將受限。

在反壟斷法的陰影之下，H 股阿里巴巴 (9988-HK) 午盤後重挫 3%、騰訊 (700-HK) 則下挫 2.8%。

資料來源: 新浪財經, 阿里巴巴日線走勢

此次處罰的三家企業包含阿里巴巴投資、閱文和豐巢網絡，其中阿里巴巴投資是阿里巴巴集團開展投資併購的主要實體，閱文是騰訊的控股子公司，豐巢網絡是順豐的相關企業。

三家企業在相關產業內都具有較大影響力，交易涉及百貨零售、影視製作發行、快遞後端服務等不同產業。

調查顯示，三起案件都造成未依法申報，因此主管機關決定對阿里巴巴投資、閱文和豐巢網絡分別作出 50 萬人民幣罰款的行政處罰。

另一方面，這三件事都是過去發生的事件，阿里巴巴的部份時間點在 2014 年 3 月～2017 年 6 月。騰訊時間點則是在 2018 年 8 月。豐巢網絡則是今年 5 月。

