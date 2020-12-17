小摩：iPhone 12利多消息不明朗 蘋果穿戴裝置、Mac與iPad才是焦點

摩根大通 (JP Morgan) 分析師近日表示，雖然 iPhone 12 的成長預期仍未明朗，但蘋果的穿戴裝置、Apple Silicon Macs 與 iPad 明年有望表現強勁，蘋果投資人可以期待 2021 年有不錯的投報率。

儘管本週傳出蘋果 (AAPL-US) iPhone 明年上半年產量將年增 3 成至 9600 萬支，但小摩首席分析師 Samik Chatterjee 表示，目前為止關於 5G iPhone 的出貨量潛在成長的數據相當有限，因此 iPhone 12 「超級週期」的預期與近期投資人情緒背道而馳。

Chatterjee 表示，儘管市場期望 iPhone 12 系列消息有利蘋果與相關供應鏈，但小摩研究表明，目前的上漲空間「無助於帶動市場對 5G 成長的熱情」。

Chatterjee 解釋，由於消費者對傳統非 5G iPhone、尤其是 iPhone 11 的需求增加，使小摩將 iPhone 銷量預估從 2.355 億提高至 2.375 億，但這也削弱了蘋果 5G 產品線的優勢。

但另一方面，目前數據顯示 iPhone 12 仍有穩健的需求，特別是 iPhone 12 Pro ，顯示市場已為強勁的 5G iPhone 週期做好準備，這勢必會限縮蘋果股價額外的上漲空間。

相較之下，Chatterjee 認為蘋果非 iPhone 產品線有助提高投資人預期。他引用 IDC 數據表示，包括 Apple Watch 與 AirPods 在內的穿戴式裝備 2021 年似乎將持續為蘋果帶來成長，明年穿戴式裝備將較今年成長 20%。

此外，Chatterjee 還預估，受惠於新冠肺炎帶動的居家辦公與遠距教學的趨勢，蘋果旗下 Mac 和 iPad 系列的需求將延續至明年，預測明年 Mac 產品營收為 320 億美元，iPad 的營收為 248 億美元，分別高於華爾街預估的 293 億美元以及 243 億美元。

Chatterjee 維持蘋果 2021 年的預期，預估 2022 會計年度每股盈餘為 4.9 美元，預估本益比為 31 倍，目標價設為 150 美元。

然而，Chatterjee 並未對蘋果的服務業務做出任何預測，與其他分析師有顯著不同。蘋果的服務業務普遍被市場認為是重要的成長動能。

蘋果週三股價微幅下跌 0.05%，以 127.81 美元作收，盤後小漲 0.07%，截至截稿前 7 時許報 127.91 美元。自週二 (15 日) 傳出蘋果明年上半年 iPhone 產量增加的消息以來，蘋果股價已上漲 5.26%。