利多出盡！RBC資本：輝瑞股價已經到極限了

在美國民眾準備本週開始接種輝瑞和 BioNTech 開發的新冠疫苗之際，RBC 資本分析師 Randall Stanicky 雖然大讚輝瑞的成就，能在破紀錄的時間內就將疫苗推向市場，且沒有向對手那樣接受聯邦政府的資金，但他卻認為輝瑞股價可能已到極限。

輝瑞 (PFE-US) 週二收在 38.71 美元，自今年 3 月約 26 美元的低點一路攀升，Stanicky 認為輝瑞股價已經完全反映了疫苗帶來的機會，因此將該股票評級自「優於大盤」調降至「符合產業表現」，等同「持有」，且目標價自 43 美元調降至 42 美元。

「我們認為，近期內可能區間波動。」

輝瑞週三下跌 2.25%，收 37.84 美元。同日 S&P 500 上升 0.18%，BioNTech (BNTX-US) 下挫 4.87%，收 105.78 美元。

投資者一直趁著本週的好消息出售疫苗股，包括美國 FDA 可能批准 Moderna (MRNA-US) 的新冠疫苗，但 Moderna 這週股價卻暴跌，從 160 美元一路下滑，週三甚至重挫 7% 至 137 美元。

Stanicky 表示，輝瑞近期股價已高度反映了「該公司 2021 年能將總產量 13 億劑新冠疫苗全部出售」這一點。他的金融模式預估輝瑞和 BioNTech 明年只能出售 10 億多劑疫苗，每劑 19.50 美元，其中 45% 在美銷售。因此疫苗營收將帶來 200 億美元，約佔輝瑞 2021 年全球營收 45%，約在其預估的調整後每股收益 3.5 美元中占 90 美分。

然而，市場上還會出現其他新冠疫苗，例如 Moderna 的候選疫苗本週就很有可能會取得美國授權。隨著疫情結束，新冠疫苗的市場也會萎縮，輝瑞 / BioNTech 一年銷售十數億劑疫苗帶來的營收也會萎縮。

然而，他認為輝瑞其他業務仍有建設性，可讓每年收益提高 10%。輝瑞目前已將其成長較緩慢的產品分拆成 Viatris (VTRS-US) 公司。但輝瑞在 2026 年過後會面臨一些專利到期的衝擊，Stanicky 不認為輝瑞正在開發的一些項目 (如基因療法) 屆時能成熟到足以抵擋專利到期後的銷售損失。

他說：「輝瑞以第一名之姿抵達新冠疫苗賽的終點，這點值得讚揚，但新冠疫苗銷售的最佳狀況已經在其股價上通通反映了。」