〈美股盤後〉Fed 維持超寬鬆政策 四大指數漲跌互現

隨著新一輪刺激措施即將出爐，聯準會維持超寬鬆政策立場，週三 (16 日) 美債、美元下跌，原油、黃金上漲，美股四大指數漲跌互現。

聯準會 (Fed) 利率維持接近零，表示隨著疫苗的推出，接近零利率將持續到 2023 年。Fed 維持資產購買速度，直到朝著實現物價穩定和充分就業目標取得「實質性進一步進展。」

儘管 Fed 上修了經濟數據預測，但主席鮑爾不忘強調，面臨疫情挑戰，未來幾個月可能很有挑戰性，若經濟放緩，聯準會將擴大資產購買。

美國國會即將達成一項 9000 億美元的新紓困協議，並可能於週三宣布，美國兩黨領袖美東時間週二晚間就刺激和支出計劃進行會談。

參議院多數黨領袖麥康奈爾稱，雙方取得了重大進展，該方案將能夠通過兩黨多數派的兩院通過，並可能包含向美國人發送新一輪現金支票。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 7,364 萬例，死亡數突破 163 萬例，美國累計確診超過 1,673 萬例，累計死亡數超過 30.4 萬，新冠肺炎病毒變種在英國迅速傳播，

週三 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 44.77 點，或 0.15%，收 30,154.54 點。

標普 500 指數上漲 6.55 點，或 0.18%，收 3,701.17 點。

那斯達克指數上漲 63.13 點，或 0.50%，收 12,658.19 點。

費城半導體指數下跌 1.37 點，或 0.05%，收 2,773.42 點。

焦點個股

科技五大天王中，亞馬遜、微軟上漲。蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.05%；臉書 (FB-US) 微漲 0.04%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 勁揚 2.40%；微軟 (MSFT-US) 勁漲 2.41%。

道瓊成分股跌多漲少。Walgreen(WBA-US) 挫跌 2.15%；波音 (BA-US) 跌 1.58%；可口可樂 (KO-US) 跌 1.45%；開拓重工 (CAT-US) 跌 1.23%。Salesforce(CRM-US) 勁揚 1.58%；Home Depot(HD-US) 漲 0.60%。

費半成分股漲跌互見。恩智浦 (NXPI-US) 下挫 1.74%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.88%。思佳訊 (SWKS-US) 上漲 1.98%；博通 (AVGO-US) 漲 1.64%；高通 (QCOM-US) 漲 0.93%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.9%。

台股 ADR 僅聯電收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.10%；日月光 ADR (ASX-US) 勁揚 1.07%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.36%。

個股消息

摩根大通對 2021 年的線上廣告市場持樂觀態度，看好 Twitter (TWTR-US)

該行業反彈的最大受益者之一，Twitter 上漲 2.29%。

藥用大麻企業 Tilray (TLRY-US) 和同行 Aphria (APHA-US) 達成合併協議，成爲全球最大醫藥大麻企業，Tilray 上漲 18.55%，Aphria 上漲 1.49%。

關鍵數據

美國 11 月零售銷售年增率報 4.1%，前值自 5.68% 下調至 5.49%

美國 11 月零售銷售月增率報 - 1.1%，預期 - 0.2%，前值自 0.3% 下調至 - 0.1%

美國 12 月 Markit 製造業 PMI 初值報 56.5，預期 55.8，前值 56.7

華爾街分析

Evercore ISI 策略師 Dennis DeBusschere 指出，聯準會目前的立場是最大鴿派，盡可能寬鬆。

Bleakley Advisory Group 執行長 Peter Boockvar 稱，對於市場而言，Fed 這次利率會議，很大程度上是啥都沒變 (non-event)，因為聯準會並未像許多投資者希望的那樣調整其債券購買計劃。

Peter Boockvar 提到，聯準會繼續速度前進，並表示目前 1200 億美元購債速度不會限制他們最終能做什麼。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 稱，由財政部達成的協議在年底之前的可能性一直在提高，雖然我們原本希望較小的紓困案現在能通過，較大的方案要等到 2021 年初，但現在似乎大多數方案都可能在本週通過。