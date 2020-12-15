小摩：iPhone 12 Pro持續熱賣 iPhone 12 Pro Max需求放緩

週一 (14 日) 摩根大通 (小摩) 分析師稱，目前 iPhone 12 系列整體銷售表現，iPhone 12 Pro 買氣持續，持續給現有供應鏈壓力，但 iPhone 12 Pro Max 的需求正在放緩，另外，高盛報告指出，蘋果 iPhone 出貨量在 11 月份有所改善。

摩根大通 iPhone 取得性追蹤數據 (iPhone Availability Tracker) 顯示所有地區中，iPhone 12 mini、iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 發貨時間均適度增加，現在分別為 4 天、4 天和 28 天。iPhone 12 Pro Max 的發送時間從上週的 23 天減至 20 天。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 在一份報告中寫道，觀察 iPhone 12 Pro 交貨期，iPhone 12 Pro 料將會成為本系列的銷售主力，但與前一週相比，6.7 吋 iPhone 12 Pro Max 交貨時間似乎變快，尤其是在中國。

Samik Chatterjee 研判，這是因為 iPhone 12 Pro Max 需求正在減弱。

與此同時，高盛的一份報告也顯示，中國的智慧型手機市場銷售表現平平，蘋果上月 iPhone 出貨量有所增長，但卻和去年同季出貨量持平。

高盛分析師 Rod Hall 分析了中國信通院 (CAICT) 發布的新智慧型手機出貨量數據。

11 月智慧型手機總出貨量達 2960 萬部，年降 15%，但比 10 月增長 13%。國際手機品牌出貨量達到 690 萬部，其中蘋果 (AAPL-US) 為主力軍，年增超過 99%，比上一季成長 18%。

高盛分析師 Rod Hall 提到，鑑於蘋果 5G 手機銷售比預期要好，但整體疲軟趨勢令人玩味。

Rod Hall 稱，在我們看來，我們繼續在中國看到的整體市場疲軟，可能開始轉化為蘋果高階手機需求的停滯期。