〈焦點股〉iPhone明年產量看增 蘋概股大開派對

台積電董事長劉德音昨天現身駁斥蘋果砍單傳聞，並對庫存調整疑慮一一闢謠，激勵今 (16) 日股價回神，大漲近 2%，最高來到 515 元，一舉收復所有短均，此外，日媒報導，蘋果預計在明年上半年增加 iPhone 產量，蘋果概念股同步應聲大漲，包括大立光、玉晶光、臻鼎 - KY、穩懋等均表現強勢。

台股今天回神，盤中強彈逾 200 點，盤面上電、金、傳百花齊放，其中，權王台積電重獲資金青睞，強勢大漲約 1.8%，最高衝上 515 元，單日市值增加 2852 億元，並一舉站回 5 日線及 10 日線之上。

對於近來傳聞不斷，劉德音昨天在竹科 40 周年活動上正面回應，重新闡釋何謂「正常的存貨」，並否認遭蘋果砍單消息，強調明年上半年表現將優於過往季節性水準，不擔心明年台積電營運。

此外，有日本媒體報導，由於今年疫情讓蘋果首款 5G 機種 iPhone 12 系列銷售優於預期，因此，預計在明年上半年，將 iPhone 產量提升至 9600 萬台，較今年上半年增加約 3 成，蘋果已告知相關供應鏈明年的增產計畫。

受利多消息激勵，蘋概股成為今日盤面焦點，光學鏡頭雙雄大立光、玉晶光盤中連袂走高，大漲 2-4%；PCB 廠臻鼎 - KY 強漲近半根停板，台郡、華通、欣興同樣漲勢強勁；其他包括訊芯 - KY、精材、穩懋、美律及日月光投控等表現也不俗。