泰福乳癌相似藥完成受試者投藥治療 預計下季公布結果

泰福 - KY(6541-TW) 今 (22) 日表示，旗下開發的生物相似藥 TX05，完成三期臨床試驗受試者投藥治療，預計明年第 1 季公布試驗結果、明年中向美國 FDA 申請藥證。

泰福指出，TX05 為全球多國多中心人體三期臨床試驗，採隨機、雙盲、平行設計，受試人數為 800 人，受試對象是被診斷出早期乳癌的成年女性，並於今日完成患者投藥治療。

泰福指出，受試者後續將再進行相關手術，預計今年底前所有受試者完成手術，並蒐集資料進行療效解盲分析，最快明年第 1 季公布臨床試驗結果，明年年中向美國 FDA 申請藥證。

據統計，乳癌是全球常見癌症中排名第 2，每年有近 200 萬名女性被診斷罹患乳癌，泰福認為，TX05 的藥品市場尚未成熟，鋪貨仍須一段時間，但一年市場上看 30 億元，目標要拿 7% 市占率，估藥品上市 3 年內，銷售額約可達 1.3 億美元。

其他藥品開發部分，泰福旗下生物相似藥 TX01 已擺脫專利訴訟並重新申請美國藥證，預計明年第 2 季取得藥證，並可在同年拿到加拿大藥證，目標拿全美 9% 市占率、3 年內銷售 4000 萬美元。

董事長趙宇天日前表示，由於美國政府曾表態，只會採購美國製造的藥品，而泰福已在美國具備生產基地，加上已有完整行銷團隊，預期 TX01 上市銷售後，能挹注營運表現。