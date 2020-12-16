〈紐約匯市〉刺激有譜 美元倒地 傳脫歐派滿意談判進展 英鎊跳漲   

投資人期待美國將推出新一輪刺激談判，並觀望美國聯準會 (Fed) 級將登場的今年最後一場決策會議，美元指數周二 (14 日) 續跌。英鎊兌美元勁升 1%，距離 12 月 31 日脫歐過度期結束不到三周，BBC 編輯在推特透露，英歐貿易談判正朝脫歐派滿意的協議邁進。

美國國會的刺激談判露出曙光、加上美國開始接種疫苗，使市場風險胃納擴大，因而拋售避險貨幣。DXY 美元指數紐約尾盤報 90.458，周一盤中曾跌至 90.419，是 2018 年 4 月來最低。

美國參眾兩院領袖周二下午會晤，希望敲定大規模撥款案、並打破新一輪刺激磋商僵局。眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 辦公室透露，美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將透過電話參與。

儘管歐洲和美國的感染人數和死亡率令人擔憂，但疫苗接種工作正在進行。Moderna 的 COVID-19 疫苗本周有望獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 批准使用。

Tempus 交易部門副總裁 John Doyle 說：「因為國會山莊的消息，今天的美元交易就是等待和觀望。目前我們沒有看到任何會改變前景的消息。」

Fed 周二起展開為期兩天的決策會議，預料將按兵不動並重申數年內都會維持近零利率水準，這將提高投資人信心，擴大風險胃納。許多分析師也關注 Fed 在購債計畫方面的新指引。

美元賣壓沉重，令歐元維持在兩年半高點附近，紐約尾盤報 1.2155 美元，小漲 0.1%。

自 11 月初至今，歐元兌美元累計勁揚 4%。

澳幣兌美元升值 0.41% 至 0.7562 美元。比特幣上漲 1.17%，報 19505.27 美元。

英鎊周二勁升，兌美元最高升值 1% 至 1.3452 美元，漲幅傲視 G10 貨幣，到紐約尾盤報 1.3444 美元，漲幅仍有 0.89%。

英鎊兌歐元最多升值 0.4% 至 91.49 便士。

英國首相強生和歐盟執委會主席馮德萊恩周日決定讓談判進入「加時延長賽」，兩方脫歐談判代表在本周返回布魯塞爾談判桌。

BBC 政治編輯 Nicolas Watt 周二在推特表示，保守黨國會議員間流傳，英歐貿易談判正朝脫歐派滿意的協議前進。但強生周二向內閣官員重申，英歐貿易磋商最有可能的結果仍是無協議脫歐。

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