〈竹科40周年〉身為現役半導體老兵 蔡明介：期望更多優秀年輕人加入

聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介今 (15) 日獲頒「竹科 40 傑出成就貢獻獎」，他致詞時指出，相較 40 年前，台灣半導體業在資金、人才、管理、技術、市場各方面都已具優勢基礎，自己身為現役半導體老兵最大的期望，希望有更多優秀年輕人才懷抱熱忱，投入充滿挑戰的半導體業。

竹科今日舉行 40 周年活動，並頒發「竹科 40 傑出成就貢獻獎」給台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀、宏碁集團 (2353-TW) 創辦人施振榮、聯電 (2303-TW) 榮譽董事長曹興誠及聯發科董事長蔡明介。

蔡明介獲獎致詞時笑說，今日獲獎的 4 位中，前面 3 位前輩都已退休，只有自己還是現役的半導體老兵，他提到，45 年前參加工研院電子所積體電路技術轉移專案，感謝當年決策者資政孫運璿和李國鼎的前瞻性產業政策與科學園區規劃，促成之後聯電、台積電的成立。

蔡明介說，新竹科學園區以良好的經營環境，吸引許多國內外科技人才，開啟台灣半導體產業的時代，他並感謝前 3 位得獎者，做為產業開路先鋒的貢獻，替產業打下深厚基礎。

蔡明介表示，自己在聯電時期，跟隨曹興誠學習到企業管理與競爭策略之道，而聯發科的成立，由早期以光碟機晶片創業到進入手機晶片，由 2G 到今年 5G SoC 晶片、與各種終端產品晶片，都有很好的市場地位。

蔡明介並感謝公司創業時期的總經理卓志哲總經理，與之後的總經理謝清江，打下良好基礎，更要謝謝 3 年半前加入的執行長蔡力行，延續相同理念，擴大聯發科的全球影響力與市占率，今年公司營收可超過 100 億美元，進一步提升公司的產業地位。

蔡明介指出，今年台灣整體半導體產值在全球位居第二，疫情更見證半導體科技產品是工作、生活中不可或缺的角色，相比 40 年前，台灣在資金、人才、管理、技術市場各方面都已具優勢基礎，而未來半導體技術仍會有許多創新和應用，待探索與突破。

蔡明介並說，最期待有更多優秀年輕人才，懷抱一樣的熱忱，投入這個充滿挑戰的產業，追求個人成長與持續產業榮景，這也是自己身為今天得獎者中，唯一現役半導體老兵的最大期望。