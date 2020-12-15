非現金支付比率五年倍增未達標 金管會靠ATM轉帳灌水

金管會於 2015 年底提出「電子化支付比率五年倍增計畫」，希冀國內非現金支付比率到今 (2020) 年底可提升至 52%。不過截至去年底，非現金支付比率僅約 40.91%，今年受到疫情影響，更是「倒退嚕」，立法院財委會周四 (17 日) 將檢討電子支付未達標議題，金管會為此加上 ATM 轉帳「灌水」，讓非現金支付比率至第 3 季突破 50%。

為提升非現金支付普及，依據電子支付比率五年倍增計畫，國內非現金支付比率要從 2015 年的 26%，到今年底提升至 52%。為達到此目標，金管會於 2017 年成立「提升電子化支付比率推動工作小組」，整合衛生福利部、財政部、經濟部等相關部會及業者力量，朝「法規滾動檢討」、「發展多元化支付工具」及「拓展通路運用」等三大推動主軸積極辦理。

在跨部會與業者努力下，截至去年第 4 季，國內非現金支付比率為 40.91%，但是金管會指出，今年度因新冠肺炎疫情降低民眾消費動能，使國內民眾出國旅遊、百貨量販、住宿及餐飲等消費支出大舉減少，進而影響國人使用非現金支付工具的交易金額，故截至今年第 3 季的比率反而下降到 39.7%，但此比率尚不含 ATM 轉帳購物交易。

金管會表示，鑒於 ATM 轉帳亦是國內民眾廣為利用的購物價款支付管道，為完整反映我國非現金支付情形，如果納入 ATM 轉帳的交易金額，則今年第 3 季該比率可達 50.94%。

金管會表示，目前我國金融機構已推出多種行動支付服務，包括行動信用卡、行動金融卡、行動電子票證、電子支付機構實體通路支付服務 (Online To Offline, O2O) 等，截至 9 月底，總交易金額已達 3506 億元。