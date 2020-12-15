11月人民幣存款餘額連2升 央行：利率略見上揚趨勢

台灣央行今 (15) 日公布 11 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 為人民幣 2358.59 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月續增 4.92 億元、增幅 0.2%，儘管連 2 月上揚，不過，指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額續減，仍創 6 年 9 個月來低點，反映法人戶和個人戶均減少，不過，央行指出，「利率看起來有點往上走」，後續變化待觀察。

據央行統計，11 月 DBU 人民幣存款餘額月減 14.49 億元至 2048.95 億元，月減 0.7%，國際金融業務分行 (OBU) 則轉為增加 19.41 億元至 309.64 億元，月增 6.69%。

央行說明，11 月 DBU 較上月續減，主要是因法人和個人戶均減少，再加上活存和定存均減少所致；其中，法人戶減少原因為電子業支付貨款、結算成新台幣，而個人戶可能是轉到其他幣別、結算為新台幣，或投資到其他人民幣計價商品。至於 OBU 增加，則是因法人戶匯入股利收入。

匯款方面，11 月 DBU 匯款總額月增 139.81 億元至 848.33 億元，主要是因電子業支付三角貿易貨款、證券公司投資款匯回，再加上國內資金調度；而 OBU 較上月大增 252.65 億元至 686.31 億元，年增 58.26%，則是因不同銀行客戶間有貨款收付。

人民幣利率方面，央行同步公布今日最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期為永豐銀的 3.05%、3 個月為日盛銀 2%，6 個月為日盛銀 2.2%、9 個月為日盛銀 2.3%，而 1 年期是台中商銀的 2.3%，其中，3 個月、9 個月和 1 年期天期的利率略有上揚，最高上調 0.85 個百分點。

同時，央行也提供中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為 2.2%、3 個月期 2.6%、6 個月期 2.62%、9 個月期 2.68%、1 年期 2.72%，除了 1 個月期略跌，平均上調 0.01-0.09 個百分點不等。

央行認為，利率看來有往上走的趨勢，但是仍須留意，中國人行目前仍維持相對寬鬆的貨幣供給狀態。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 6801 億元 (9 月底)，高於新加坡 1280 億元 (第三季底) 和南韓 113 億元 (10 月底)。