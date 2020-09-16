華為無暇他顧 新一代Mate X折疊機恐明年發表

周二 (14 日) 晚間來自螢幕研究機構 DSCC 創辦人 Ross Young 表示，受到美國禁令影響，華為折疊螢幕旗艦機種 Mate X2 今年可能不會推出，新機發表要延至明年。

華為旗下擁有兩大類旗艦智慧手機機種 Mate 系列和 P 系列，當中 Mate X 系列主打的是折疊螢幕形式的產品。去年華為 Mate X/Xs 兩款折疊螢幕手機取得不少市場關注，依照產品推出的進度新品發表會應該在近期會有消息傳出。

不過受到美國封鎖華為禁令影響，華為取得手機零組件已大不易，因此市場便有延後發表的看法。目前華為將全部重心都放在即將推出的 Mate 40 系列。而在 Mate 40 系列後，華為在高階手機市場恐將缺席一陣子，直到美國新總統上台再觀察是否會放鬆禁令管制。

而根據之前產業鏈的消息指出，華為第二代折疊螢幕手機 Mate X2 將改用向內折疊方案，也就是類似三星 Galaxy Z Fold 2，這樣更有利於保護展開後的螢幕。該機螢幕尺寸為 8.03 英吋，外螢幕尺吋為 4.5 英吋。

配置方面，預期將搭載麒麟 9000 處理器，後置鏡頭多達六顆，分別是 4000 萬像素主鏡頭、4000 萬像素廣角、1200 萬像素長焦等等，前置鏡頭則是採用 1600 萬 + 3200 萬像素的雙鏡頭。

不過在美國封鎖華為的政策之下，華為取得麒麟 9000 處理器貨源暫時中斷，同時記憶體、螢幕等關鍵零組件同樣面臨相同斷貨情形。以最新的麒麟 9000 晶片來看，在供應給最新的 Mate 40 系列後便已經捉襟見肘，要再供應給 Mate X2 系列，只能看 Mate 40 的賣相。

