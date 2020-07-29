三星力推折疊手機 5G新品發表會前搶先亮相

台灣三星將舉辦「SAMSUNG Galaxy Unpacked 2020 全球發表會」，趕在發表會前今 (29) 日率先宣布，首款翻蓋式摺疊 5G 手機 Galaxy Z Flip 將於下周在台上市，可望卡位 5G 手機市場。

三星新發表會將在台灣時間 8 月 5 日晚上 10 點舉行，今日率先亮相新品，展現對 5G 市場的企圖心。

三星折疊機台廠供應鏈包含鏡頭廠大立光 (3008-TW)，石英元件廠晶技 (3042-TW)，觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW)，指紋辨識 IC 廠神盾 (6462-TW)，散熱廠超眾 (6230-TW)、雙鴻 (3324-TW) 及樞紐供應商奇鋐 (3017-TW)、新日興 (3376-TW) 等。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，三星首款翻蓋式摺疊智慧手機 Galaxy Z Flip 推出後，獲高度關注，第一波在台開賣 10 天，線上、線下通路全數售罄，隨著 Galaxy Z Flip 5G 即將上市，將進一步擴大三星 5G 裝置陣容。

Galaxy Z Flip 5G 建議售價 49888 元，較上一代 4G 版本 48880 元微幅調漲，新機將於 8 月 7 日起在全台限定通路上市。

Galaxy Z Flip 5G 共出兩色，分別為「頑美金」及「頑美灰」，展開後，螢幕比例為 21.9：9，機身搭載 6.7 吋 O 極限摺疊螢幕及超薄可摺式玻璃；新機經測試，開闔次數可達 20 萬次，若每天翻蓋 100 次可使用 5 年；雙主鏡頭搭載 123 度超廣角及 1200 萬素，前自拍鏡頭則支援 1000 萬畫素。

三星下周將舉行全球發表會，官網也釋出最新影片，揭曉 5 款新產品剪影輪廓，外界推測，新品包括 Galaxy Tab S7 平板電腦、Galaxy Buds Live 無線耳機、Galaxy Watch 3 智慧手錶、Galaxy Fold 2 摺疊手機，以及壓軸的新旗艦 Galaxy Note 20。