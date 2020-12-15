遠距、5G需求動能強 印刷電路板業全年產值將突破3000億元

經濟部統計處今 (15) 日指出，受惠伺服器、網通設備廠商持續回台投資、擴增產線，加上疫情推升遠端應用產品接單、電信 5G 基礎建設加速布建，帶動印刷電路板產業需求動能，前 9 月產值達 2273 億元，年增 7.9%，估全年產值可望突破 3000 億元，回到金融海嘯前的水準，創近 13 年新高。

統計處指出，IC 載板是推升今年印刷電路板產業成長主要動能，受惠高階運算晶片、高速記憶體需求暢旺，前 3 季產值達 711 億元、年增 25.6%，占比達 31.3%；硬質及軟性印刷電路板則受惠 5G、人工智慧等新興科技應用擴展，前 3 季產值 1091 億元、年增 2.4%，占比為 48%。

觀察台灣印刷電路板業產值在 2006 年達到 3117 億元歷史高峰，2009 年則受金融海嘯衝擊滑落至 2306 億元，2011-2016 年則受歐債影響，全球經濟成長緩慢，產值落在 2700 億元上下，2017 年起則在受惠智慧行動裝置帶動下，印刷電路板產業連三年正成長，去年產值達 2916 億元，創近 12 年新高。

銷售市場方面，統計處表示，印刷電，路板業主要以外銷市場為主，其中，印刷電路板直接外銷比率達 82.4%、IC 載板也占 49.2%，市場則以中國、香港、南韓為台灣前三大出口市場。