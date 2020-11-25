史上最強遊戲機搶購潮 台廠供應鏈迎兆元商機

在疫情嚴峻下，催生出宅經濟消費需求大爆發。索尼的 PS 5、微軟 Xbox、任天堂的 Switch 銷售長紅，帶動台廠供應鏈新一波榮景，由於遊戲機採用高階處理器，台積電 (2330-TW) 、聯發科 (2454-TW) 等皆為主要受惠廠商，耳機、麥克風的應用也將成為未來趨勢。

根據《財訊》報導，受疫情肆虐衝擊，索尼及微軟兩大陣營都取消實體造勢宣傳，改採預購制度，看似少了人潮排隊的熱絡買氣，但實情是，根本還沒開賣，市場就已宣告缺貨，預購數量 760 萬台全數售罄。

與此同時，長期被索尼壓著打，還被玩家譏笑「好像停產」的微軟 Xbox，這回新世代主機居然也引發玩家瘋狂搶購。微軟財務長 Jeff Stuart 預測，次世代主機 Xbox 的缺貨問題至少將持續 2021 年 4 月。

根據《財訊》報導，次世代遊戲的創新亮點，都間接帶動一波科技新潮流，像是寶可夢的 AR 與 VR 的應用上，都一度帶來科技業的話題。為了要讓畫面更逼真，這都需要更大量運算能力，相關供應鏈顯卡廠商當時股價都應聲走強。此外，索尼第一次使用光碟主機，引爆全球光碟主機世代的到來，帶動台系供應鏈全面飆漲。

法人普遍認為，這一次強調讀取快速的 SSD 被納入次世代主機，相關廠商可望出現一波拉貨需求。元大投顧 11 月份的遊戲報告中，就預估 2021 年次世代主機推出可望讓出貨量大增五成。

由於遊戲機使用高規格處理器，使得代工的台積電成為首波受惠名單；PS5 周邊晶片設計的聯發科，也是主要受益廠商。此外，未來耳機、麥克風的應用，與線上對手的即時溝通，將成為不可逆的趨勢；相關的耳機提供廠商都將受惠。

富邦投顧的家機新品上市的報告分析，或許家機對於台系供應鏈的營收貢獻度不高，但隨著規格升級，這將使得電源供應廠商產品毛利率大幅增加。台系供應鏈仍是科技大廠背後不可或缺的最大軍火庫，也為市場帶來新的投資機會。