iPhone12 Pro/Max熱賣供不應求 小摩：果迷偏愛貴的

因應耶誕旺季採購潮來襲，摩根大通 (小摩) 近期一份報告表示，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 預購熱潮延續，交貨時間延長，這是反映客戶需求的有利指標。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 於該報告中提到，目前 iPhone 12、iPhone 12 mini 、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 機型中，果迷持續對高價位的 iPhone 機型表現偏愛。

iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 機型更受市場歡迎 (圖片：AFP)

Samik Chatterjee 追蹤 iPhone 新機的市場需求後發現，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 發貨時間仍在繼續延長，鑒於具體的庫存單位 (SKU) 已推遲幾周了，這是反映客戶需求的一個有利指標。

Samik Chatterjee 提到，目前 iPhone 12 Pro 發貨時間約莫是 27 天，這是自 (預購) 第一周以來他見過的最長的時間。反之，價格較低的 iPhone mini 和 iPhone 12 交貨時間比上週要短。

法人指出，iPhone 12 系列出貨短缺的問題主要是需求超乎預期，一些關鍵 IC 缺貨，晶圓代工與封測產能吃緊。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 週一上漲逾 1%，暫報每股 123.94 美元，今年以來累計上漲約 70%。