YouTube封殺親川普新聞頻道OANN 合作夥伴計畫除名

YouTube 週二禁止美國新聞網《OANN》發佈新影片與進行媒體直播長達一週，因該媒體組織上傳的內容宣稱了不實的新冠病毒治療方法。

YouTube 發言人表示，「經過仔細審查，我們刪除《OANN》頻道中一個視頻，並發布了該頻道違反我們新冠病毒錯誤信息政策的警告，因為我們禁止影片內容聲稱有保證治癒的療法。」

「此外，由於該頻道屢次違反我們對新冠病毒錯誤訊息政策和其他頻道獲利政策，我們已自 YouTube 合作夥伴計畫中暫停該頻道，因此該頻道已無法藉內容獲利。」

目前不清楚《OANN》的影片內容具體提到新冠病毒什麼療法，導致 YouTube 決定暫停該頻道。

如果《OANN》想要利用現有影片再次賺錢，就必須重新申請 YouTube 的合作夥伴計畫（YPP），該計畫將廣告商與 YouTube 大型頻道結合起來。YouTube 表示，只有在解決了導致停權的問題之後，才會獲准重新開放頻道。

《OANN》旨在服務保守派和中間偏右觀眾，整體而言較為偏向川普，先前也曾報導 Dominion 計票系統抹去了川普全美 270 萬張選票的新聞，該新聞獲川普轉發至其推特。

無法立即聯繫《OANN》代表發表評論。