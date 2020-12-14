SPAC熱度高！高盛：未來2年內將帶動全球併購額上達3000億美元

近年來，不少企業藉由 SPAC 實現上市目的，高盛 (Goldman Sachs) 預計，SPAC 上市模式可能導致未來 2 年內全球併購規模達到 3000 億美元。

以 David Kostin 為首的高盛策略師團隊指出，今年以來，SPAC 上市籌集資金已超過 700 億美元，較去年高出 5 倍之多。他們認為，推動上述熱潮原因主要來自投資人對獲利的追捧、SPAC 將目標自價值股轉移至成長股，以及散戶投資人對非傳統及早期事業的追求等。

7 月底以來，追蹤空頭公司的 SPAC 指數表現便持續優於標普 500 指數 (圖：Bloomberg)

SPAC 全名為「特殊目的收購公司」(Special Purpose Acquisition Company)，本質來說就是沒有營運項目和產品的空殼公司，上市目的在於籌集資金，以收購其他有潛力的未上市公司。

高盛指出，目前約有 205 家 SPAC 已透過首次公開發行 (IPO) 籌集 610 億美元，且正在尋找併購目標。

該公司預計，若今年 SPAC 股權資本與目標併購企業的價值比率維持在 5 倍，那麼這些潛在收購目標企業的總價值未來將達 3000 億美元。

高盛策略師預計，高水平的 SPAC 活動將持續至 2021 年，同時警告，併購後一旦企業報酬疲軟，也可能使未來的 IPO 之路受到阻礙。

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