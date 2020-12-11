彭博：5G基地台研發競爭白熱化 日本廠商能否把握千載良機？

在 5G 基地台的研發競爭中，日本通訊設備廠商遇到了千載難逢的好機會。雖然日本在相關研發的起步上，晚於芬蘭諾基亞、瑞典愛立信及中國華為等大廠，但是在美國要求盟國排除華為設備後也風向一變對日本有利。

日本電信業龍頭的 NTT(9432-JP) 公司社長澤田純在接受《彭博社》專訪時明確表示，美國排除華為設備，對該公司而言是一個「機會」。

NTT 在今年 6 月，為了 5G 網路共同研發等目的取得 NEC(6701-JP)5% 股權，建立資本關係。澤田社長在有關 5G 基地台的研發戰略說道：「要與世界上可以彼此信賴的夥伴企業來合作進行。」

根據集邦，雖然三大通訊設備廠合計掌握 5G 基地台 8 成市占率，但由於美國排除華為，預測今後版圖將大幅變化，原因是美國及其盟國將不得不向友好國家尋求合作，NTT、NEC、富士通 (6702-JP) 這幾家日本公司顯得別具魅力。

舉例來說，英國政府日前決定在 2021 年 9 月底前，禁止在 5G 設備方面導入華為產品。英國政府為了讓該國的無線通訊網路的供應商更加多元化，計畫投入 2.5 億英鎊來與「具有同樣想法的國家們」合作。為此，NEC 也於 11 月時在英國成立研發據點，要加速在全球 5G 市場的佈局。

而日本政府也提供奧援，日本首相菅義偉 12 月 4 日在記者會上就表明在成長主軸之一的、包含促進 5G 網路建構的數位化政策方面，計畫要確保 1 兆日圓規模預算。

而在週五 (11 日) 的東京股市早盤，富士通及 NEC 的股價也一度上揚 1.8% 與 0.9%。在菅義偉新政權推動數位化的利多消息下，這兩家公司的股價與今年初的時候相比也各上揚了 35% 與 20% 左右，遠超越東證股價指數 (TOPIX) 表現。

為打破通訊設備大廠獨佔市場的局面，開放式無線電接取網路聯盟 (Open Radio Access Network Alliance, O-RAN) 也於德國成立，目的是要讓更多廠商參與建構基地台，以降低研發成本。

自從 O-RAN 創立以來 NTT 就是該聯盟的成員，其他如日本的 KDDI(9433-JP)、SoftBank(9434-JP)、樂天 Mobile 等行動通訊營運商，還有富士通、NEC、京瓷 (6971-JP)、東芝 (6502)、住友電氣工業 (5802-JP) 等也都參與其中。

開放式潮流左右著供應商的成功。富士通公司社長時田隆仁說道：「在開放化的激烈競爭下，最後有多少公司能生存將是一大挑戰。」他也提到「在數兆美元規模的市場當中，就算只有一小部分也好，對富士通來說也無疑是個大好機會。」

在 6 月的時候，美國 Dish Network(DISH-US) 就決定向富士通大量購買開放式規格的 5G 設備。

同業慎重看待 O-RAN 。SBI 證券分析師森行真司表示，諾基亞、愛立信想必也不會默默在一旁看著，有可能採取降價攻勢來瓦解 O-RAN 陣營。

歐洲兩家大廠也在 6G 研發採取動作。諾基亞主導、歐盟 (EU) 出資的「Hexa-X」計畫，已經有愛立信、英特爾 (INTC-US)、西門子等多家高科技公司參與。在這些公司後頭猛追的日本企業如果要獲勝，就必須在通訊基礎建設研發的所有領域都奪取市占。

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