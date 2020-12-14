拜登綠色新政第一槍 宣布上任首日重返《巴黎協定》

聯合國 12 日與英、法、義等國家共同舉辦視訊會議，慶祝《巴黎協定》簽署 5 周年，美國總統當選人拜登當天在推特宣布，39 天後，也就是他入主白宮的第一天，美國就會重新加入《巴黎協定》。

拜登 12 日透過推特發文，「5 年前的今天，世界各國通過有關氣候變遷的《巴黎協定》。39 天後，美國將重新加入。我們將團結全世界，推動更大更快的進展，正視氣候危機。」

不只推文，拜登也發表聲明，將竭盡全力開展相關工作，包括出任總統 100 天內召集主要經濟體國家領導人，舉行氣候峰會；同時將採取更大膽的綠色能源政策，全面遵循「綠色新政」的關鍵原則。

美國現任總統川普上任以來，便多次抨擊氣候變遷是中國策畫的一場騙局，因而美國在今年 11 月 4 日正式退出《巴黎協定》，成為迄今第一個退出這項協定的締約方。

拜登在大選前就表示，他將推行 1 兆 7 千億美元的經濟轉型計畫，讓美國從世界第二大碳排放國，在 2050 年前實現零排放。該計畫被視為拜登政府最具野心的政策。

在 11 月 3 日確定大選獲勝後，拜登旋即任命歐巴馬任內的國務卿約翰 · 凱瑞（John Kerry）擔任美國有史以來第一位氣候變遷大使。約翰 · 凱瑞日前表示，要重新加入協定很簡單，但要重建美國的信用卻很難，我們必須認真且確實的面對氣候變化，重建美國價值。