央行理監事會議、台積電除息、日月光5G智慧工廠亮相 本周大事預告

台灣央行將在本周四 (17 日) 召開理監事會議，市場聚焦雙率、打房措施等議題，另外，晶圓代工龍頭台積電周四將除息，配發第 2 季現金股利，每股將配發 2.5 元，而日月光也將攜手中華電、美國高通在高雄廠首次導入 5G mmWave 企業專網，打造智慧工廠。以下是本周重要大事：

央行理監事會議 聚焦兩大議題

央行周四 (17 日) 將召開理監事會議，市場關注基準利率、匯率等雙率問題，及日前提出打房措施後續規劃，利率方面，市場預估，央行將維持既有利率水準不會調整。

匯率方面，受熱錢持續匯入，加上接近第 4 季底出口商拋匯實質需求，台幣上周再度衝高，一度升破 28.2 元價位，市場關注，總裁楊金龍對於央行匯率防線看法。

另一方面，上周央行無預警召開臨時記者會，宣示祭出四大打房措施，市場也關注，央行打房後續措施為何。

台積電周四除息 將發放 648 億元現金股利

晶圓代工龍頭台積電第 2 季每股擬配發 2.5 元現金股利，將在周四 (17 日) 除息，發放總額約達 648.25 億元。

台積電日前也公告 11 月營收，受惠 iPhone 進入拉貨旺季，單月營收達 1248.65 億元，月增 4.7%、年增 15.7%，改寫單月次高，累計前 11 月營收 1 兆 2218 億元、年增 26.4%。法人看好，台積電 12 月營收可望持續成長，再刷新單月新高，第四季營運也將優於預期。

竹科 40 週年園慶 張忠謀等四人將獲頒傑出成就貢獻獎

新竹科學園區邁入 40 週年園慶，周一 (14 日)、周二 (15 日) 將一連舉辦兩日國際論壇，15 日也將頒發竹科 40 傑出成就貢獻獎得獎名單，包含台積電榮譽董事長張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠，以及聯發科董事長蔡明介等四人。

竹科是 1980 年 12 月 15 日在國科會 (現科技部) 催生設置，至今邁入 40 週年，而統計全台科學園區年產值已達 2.6 兆元，對台灣 GDP 貢獻度也超過 14%，其中，半導體產業能量領先世界。

日月光攜手中華電、高通 打造首座毫米波智慧工廠

日月光將在周三 (16 日) 正式在高雄廠啟動全球第一座 5G mmWave(毫米波) 企業專網智慧工廠，同時也攜手中華電信、美國高通公司，共同展示 5G 毫米波應用案例，也象徵台灣 5G 垂直應用往下一階段邁進。

預計包含日月光執行長吳田玉、中華電信董事長謝繼茂、高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰都將出席。