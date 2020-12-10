iPhone拉貨帶動 台積電11月營收1248.65億元 寫單月次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 11 月營收 1248.65 億元，受惠 iPhone 進入拉貨旺季，主要先進與成熟製程需求同步逼近滿載下，營收月增 4.7%，年增 15.7%，改寫單月次高，僅次 9 月的 1276 億元新高紀錄。

台積電前 11 月累計營收 1 兆 2218.9 億元，年增 26.4%。法人看好，12 月營收可望持續成長，再刷新單月新高，第四季財測也將優於預期。

台積電估第四季營收 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，續寫營收新猷，以 1 美元兌換新台幣 28.75 元計算，新台幣營收估 3565-3651 億元，毛利率 51.5-53.5%，營益率 40.5-42.5%，續站穩高檔，但略較第三季下滑。

台積電總裁魏哲家表示，第四季在 5G 手機、高效能運算需求持續驅動下，5 奈米需求續強，雖然客戶庫存維持高於季節性水位，但由於大環境充滿不確定性，供應鏈為確保供應順暢，預估客戶高於季節性的庫存水位，將持續維持一段時間。

據外媒報導，蘋果繼今年 11 月推出搭載由台積電代工生產自研處理器 M1 的 Mac 系列後，將擴大自主研發晶片計畫，明年將再推出一系列自行研發的 Mac 晶片，市場看好，主力晶片代工廠台積電可望受惠，持續推升營運成長。

美系外資看好，台積電 12 月可望刷新單月新高，第四季營收預期將優於財測。外資近期持續喊多台積電，對其今年每股純益最高預估值達 20 元，明年營收增幅上看 15-20%，目前已有 7 家外資對台積電目標價喊到「六」字頭。

外資並指出，在超微伺服器等晶片挹注下，台積電明年 5 奈米產能將較原先預期大增 4 至 6 成，達到 8.5 萬至 9 萬片，較樂觀的外資更預期，明年 5 奈米產能將達到 18 萬片，一舉超越 7 奈米，獲利動能續強。