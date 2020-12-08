市值突破6000億美元！一年內翻漲6倍 特斯拉將成S&P 500第六大企業

特斯拉 (TSLA-US) 週一市值超過 6000 億美元，將在 2 週後加入 S&P 500 指數成為其市值第六高的企業。

特斯拉週一大漲 42.72 美元或 7.13%，收 641.76 美元，創 52 週新高點。上週因特斯拉將一次性納入 S&P 500 指數的消息又加強了股價上漲動力。

特斯拉今年迄今漲幅約 667%，對比同期 S&P 漲幅僅約 15%，其當前市值已高於市值 1930 億美元的豐田汽車 (TM-US)，也高於福特 (F-US)、飛雅特克萊斯勒 (FCAU-US) 和通用汽車 (GM-US) 3 家加總的市值。

這是特斯拉自 12 月 21 日起納入 S&P 500 之前，最新一波漲勢。

特斯拉 1 月中旬市值 1000 億美元，花了 111 日到 6 月底市值才翻倍至 2000 億美元，但卻只花了 13 日就在 7 月中旬達到市值 3000 億美元里程碑。

接著又花 27 日，在 8 月時抵達市值 4000 億美元里程碑，此後「稍微放緩」地花了 63 日走到近日的 5140 億美元。

資料：MarketWatch

由於特斯拉規模龐大，標普道瓊指數 11 月中旬尋求投資業界的回饋，以決定特斯拉究竟要於再平衡日當天一次加入，抑或是分兩批納入、以再平衡日生效當天為終點。

爾後，標普道瓊指數於 11 月底宣布，特斯拉以在外流通股數調整的市值權重，將在 2020 年 12 月 21 日開盤前一次性加入 S&P 500。

特斯拉納入 S&P 500 後，會自動將特斯拉股納入無數追蹤指數基金的投資組合內，連帶許多管理基金也必須追蹤其股票以維持持股平衡，對散戶來說，特斯拉股票的能見度和衡量標準也將更令人放心。

特斯拉股價走勢也反映了其他電動車與類股的走勢，例如中國電動車蔚來 (NIO-US) 今年股價飆漲 1030%。

電動車尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 上週雖與 GM 達成協議，但不如原先預期熱烈，股價有些受挫，但該股今年迄今仍有 79% 漲幅，儘管該公司沒有營收，且賣空者對該公司業務模式有諸多質疑。尼古拉 11 月時表示，「在關鍵里程碑上取得重大進展。」