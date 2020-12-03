高盛大幅上修特斯拉目標價 創華爾街新高

高盛週三 (2 日) 發布報告大幅看多特斯拉 (TSLA-US)，表示目前電動車普及率上升與電池成本下滑的速度皆優於預期，將有助於提高利潤，且多國政府宣布將逐步停售燃油車。高盛對特斯拉評等從中立調整為買進，目標價自 455 美元上調至 780 美元，創華爾街最高，意味著特斯拉可從目前水準再漲約 35%。

高盛分析師 Mark Delaney 表示，電動車的滲透率正在加速上升，電池成本也持續下降，此外，多國政府紛紛推出燃油車禁令有利市場加速成長，預估 2030 年電動車將佔全球汽車銷量的 18%， 2035 年將進一步上升至 29%，屆時美國、西歐電動車的銷量更將達到 50%。

Delaney 表示，電動車經濟與監管趨勢確立下，未來電動車滲透率有很高機率會達到高盛看多的水準，預估 2030 年全球電動車普及率將達到 26%，2035 年達到 40%，其中美國將達到 66%，西歐則將提高至 60%。

最重要的是，高盛看好特斯拉目前完整的商業模式，包含客製化軟硬體、不同車款的關鍵零件替換平台，以及太陽能、儲能與快送充電服務給予消費者完整服務，將有助於特斯拉在電動車市場維持領先的地位。

Delaney 預估，若未來特斯拉能持續維持高於 20% 的市占率，2040 年之前，特斯拉交車輛將達到 1500 萬輛；考量到產業加速轉向推出電動車，或是如果特斯拉進一步提高市佔率，屆時該公司將有更高的銷量。

特斯拉周三下跌 2.73%，以 568.82 美元作收，盤後高盛發布報告後特斯拉回神大漲 2.48%，回升至 582.93 美元。