〈美股盤後〉新刺激談判關難過 道瓊難守三萬點大關

週四 (10 日) 美國初領失業救濟金人數創三個月新高，國會難以就新刺激計劃達成共識之下，華爾街燃起經濟復甦的擔憂，Verizon 和 IBM 領跌，美股道瓊、標普和費半三大指數收黑，僅科技股為主的那指小幅收紅。

經濟刺激方面，美國國會幾乎沒有取得具體進展，參議院多數黨領袖麥康奈爾拒絕接受民主黨主推的兩黨紓困計畫，眾議院至少會休會到下週二。

週二 (8 日) 德州總檢察長 Ken Paxton 直接向美國最高法院提起訴訟，控訴賓州、喬治亞州、密西根州和威州等四大搖擺州政府選舉違憲，週四四大搖擺州敦促最高法院不要受理此案，因為這將剝奪選民選舉權力。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6,935 萬例，死亡數突破 157 萬例，美國累計確診超過 1552 萬例，累計死亡數超過 29.1 萬。

週四 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 69.55 點，或 0.23%，收 29,999.26 點。

標普 500 指數下跌 4.72 點，或 0.13%，收 3,668.10 點。

那斯達克指數上漲 66.86 點，或 0.54%，收 12,405.81 點。

費城半導體指數下跌 1.10 點，或 0.04%，收 2,733.67 點。

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.20%；臉書 (FB-US) 下跌 0.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.087%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.60%。

道瓊 30 檔成分股多收黑。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.22%；Verizon (VZ-US) 下跌 1.55%；IBM (IBM-US) 下跌 1.44%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.38%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.33%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 上漲 2.04%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.38%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.32%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.17%；美光 (MU-US) 下跌 0.18%。

台股 ADR 亦漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.03%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.24%。

個股消息

知名住房共享平台 Airbnb (ABNB-US) 週四 (10 日) 那斯達克交易所掛牌上市，股價收紅 112.81% 至每股 144.71 美元，遠比發行價每股 68 美元高出兩倍。

DoorDash (DASH-US) 昨日掛牌上演蜜月行情後，週四其股價下滑 2.11% 至每股 186.00 美元。

百思買 (BBY-US) 股價下跌 1.68%。高盛看空報告中提到，百思買是經營最好的零售商之一，但該股估值很高，近期的銷售成長將難以維持，並將百思買股票評級降至「賣出。」

特斯拉 (TSLA-US) 週四上漲 3.74% 至每股 627.07 美元，為歷史第三高點。

經濟數據

美國上週 (12/5) 初領失業金報 85.3 萬人，預期 72.5 萬人，前值自 71.2 萬人上調至 71.6 萬人

美國上週 (11/28) 續領失業金報 575.7 萬人，預期 521 萬人，前值自 552 萬人上調至 552.7 萬人

美國 11 月 CPI 年增率報 1.2％，前值 1.2%

美國 11 月 CPI 月增率報 0.2％，預期 0.1%，前值自 0% 上調至 0.2%

美國 11 月核心 CPI 年增率報 1.6％，預期 1.5%，前值 1.6%

美國 11 月核心 CPI 月增率報 0.2％，預期 0.2%，前值自 0% 上調至 0.2%

華爾街分析

投行 Jefferies 表示，我們傾向於相信，根據疫情趨勢，我們將看到更多初請失業金人數穩步增長。

Charles Schwab 董事總經理 Richard Flynn 表示，人們擔心，為緩解美國內外疫情激增而採取財政救濟措施的潛在近期影響。

Richard Flynn 表示，現在問題是，任何進一步令人失望的就業數據是否會提高國會通過緊急刺激方案的緊迫性，或者我們會看到談判溢出效應至 2021 年上半年。

