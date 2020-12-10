軟銀擬私有化遊走灰色地帶 賣產籌募回購股票資金

《彭博社》週三 (9 日) 報導，軟銀內部正討論一項新的私有化策略，逐步回購該公司股票，估計總共要花費超過 1 年時間來完成。

據消息人士報導，軟銀內部正討論一項新的私有化策略，軟銀正在討論持續出售資產，以為隨之而來的庫藏股提供資金。

該計劃的一個優勢是，軟銀在股票下跌時可以靈活地購買自家股票，軟銀創辦人孫正義本人不會自己購買更多股份，但隨著其他投資者出售股份後，孫正義持股將會被動增加。

消息人士提到，軟銀沒有義務公開披露買斷計劃，在日本管理層買斷的披露規則中，有一些灰色的區域可以讓軟銀有迴旋餘地。

軟銀持有約 12% 的股份，孫正義個人目前有約 27% 的軟銀股份，若他的持股增至 66%，他就能強迫其他股東出售股票，也許就不用支付 25% 的溢價。

受此消息影響，軟銀週三股價一度大 7%，市值來到 15.65 兆日圓，約合 1500 億美元。

在今年軟銀回購價值 1.35 兆日圓的股票後，計劃在明年 7 月之前再回購 1.5 兆日圓。倘若軟銀真的走向私有化，大量現金將會是一大阻礙。

一名內部人士認為，私有化引起信用評級機構的打擊，促使公司債券再融資更加困難。另一名人士提到，買斷股票實際上會阻止孫正義進行長達一年半的大交易，這令他考慮再三。

投行 Jefferies 高級分析師 Atul Goyal 相信有灰色地帶讓軟銀完成操作，但 Atul Goyal 研判，這項「慢速」私有化的策略將需要一年多的時間，最終交易成本將會增加。

Atul Goyal 認為：「我們是否應該相信孫正義在該計劃上花費數年和軟銀的全部現金，而不是去做他真正喜歡的事 - 在科技領域押下大賭注？」

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