〈美股早盤〉失業金數據走疲+疫情續升溫 四大指數集體低開

上週失業金數據顯示，隨著疫情升溫，就業市場復甦之路依舊困難重重。美股週四 (10 日) 集體低開，道瓊工業指數開盤一度挫逾百點或 0.5％，標普 500 指數跌 0.7％，那斯達克指數和費半均跌 0.9％，四大指數跌勢隨後收斂。

美國勞工部公布上週初領失業金報 85.3 萬人，大幅高於市場預期和前值，就業市場復甦力道顯然出現停滯。

根據約翰霍普金斯大學數據，美國週三 (9 日) 新增確診數達 22.1 萬例，新增死亡突破 3000 人，創單日新高，使單日平均死亡人數來到 2230 人。就業復甦陷入停滯加上感染數激增，市場將持續關注紓困案談判。

參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 週三建議以企業的免責保護，換取民主黨人放棄對州和地方政府的援助措施，甚至呼籲將對前兩項的歧見擱置，先將重點放在雙方均同意的領域上，包含小企業援助、擴大失業保險，以及對疫苗分配和其他防疫作業的資金援助，盼以此打破談判僵局。

另外，美國眾議院週三 (9 日) 以 343 票同意和 67 票反對，通過為期一週的權宜支出法案，幫助議員就新一輪紓困方案及避免政府停擺的綜合支出法案達成協議，參議院最快週四表決後送交總統簽署，以避免政府關門。

截至台北時間週四 (10 日)22 時許：

道瓊指數下跌 155.96 點或 - 0.52%，暫報 29912.85 點

那斯達克下跌 104.89 點或 - 0.85%，暫報 12234.07 點

標普 500 指數下跌 23.79 點或 - 0.65%，暫報 3649.03 點

費半下跌 24.96 點或 - 0.91%，暫報 2709.81 點

台積電 ADR 下跌 1.43% 至每股 102.93 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.933%

紐約輕原油上漲 2.04% 至每桶 46.45 美元

布蘭特原油上漲 2.05% 至每桶 49.86 美元

黃金上漲 0.38% 至每盎司 1845.50 美元

美元指數下跌 0.12% 至 90.905 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Moderna(MRNA-US) 早盤下跌 3％，至 151.90 美元。

Moderna 週四 (10 日) 宣布啟動對 12 歲至 17 歲青少年的疫苗 (mRNA-1273) 試驗，目標在 2021 年春季前取得數據，希望能趕在 2021 年開學前向青少年施打 mRNA-1273。

DoorDash(DASH-US) 早盤下跌 6.6％，至 177 美元。

美國餐飲外送服務 DoorDash 週三 (9 日) 以每股 102 美元於紐約證交所掛牌上市，交易首日便飆逾 85%，以每股 189.51 美元作收，市場密切關注該股近期走勢。

臉書 (FB-US) 早盤下跌 1.1％，至 274.87 美元。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 同 48 州檢察長週三 (9 日) 向臉書提起反壟斷訴訟，試圖逼迫該公司出售旗下 Instagram 和 Whatsapp 兩大資產。

每日關鍵經濟數據：

美國上週 (12/5) 初領失業金報 85.3 萬人，預期 72.5 萬人，前值自 71.2 萬人上調至 71.6 萬人

美國上週 (11/28) 續領失業金報 575.7 萬人，預期 521 萬人，前值自 552 萬人上調至 552.7 萬人

美國 11 月 CPI 年增率報 1.2％，前值 1.2%

美國 11 月 CPI 月增率報 0.2％，預期 0.1%，前值自 0% 上調至 0.2%

美國 11 月核心 CPI 年增率報 1.6％，預期 1.5%，前值 1.6%

美國 11 月核心 CPI 月增率報 0.2％，預期 0.2%，前值自 0% 上調至 0.2%

綠線：美國 CPI 年增率，紅線：美國核心 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示，失業金申請數的趨勢並不佳，這點我們從病毒的傳播途徑，以及近期不斷提升的病例數和住院率便可得知。

Jefferies 貨幣市場經濟學家 Thomas Simons 表示：「考慮到近期失業金申請趨勢，未來申請數可能持續增加，有越來越多跡象顯示，感染數飆升導致失業金申請數在 11 月初達到拐點，並迫使各地採取新一輪限制措施，這確實傷害到服務業。」