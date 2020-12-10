新光金11月獨虧 15金控前11月賺3543億創高 僅靠6家正成長撐起

15 家金控今 (2020) 年 11 月獲利全數出爐，新台幣升不停，撂倒新光金 (2888-TW)11 月獲利，自結單月稅後虧損 8.17 億元，為單月唯一虧損金控，不過綜觀 15 家金控，合計前 11 月已賺 3543.72 億元，比起去年全年才賺到 3500 億元，不僅提前一個月達陣，且只靠 6 家金控正成長，就改寫獲利歷史新高。對於金控獲利繳出好成績，金管會主委黃天牧鼓勵金融業為員工加薪。

雖然 15 家金控前 11 個月合計獲利就破紀錄，但只有富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、元大金 (2885-TW)、台新金 (2887-TW)、國票金 (2889-TW)、日盛金 (5820-TW) 等 6 家金控呈現正成長，其中，僅台新金小幅成長 0.1%，其餘都是雙位數跳升，因此拉抬整體金控合計獲利在 11 月就賺贏去年全年，改寫歷史新高。

富邦金寫五大驚奇 前 11 月獲利年增 37% 進步王

富邦金寫下五大驚奇，不但前 11 月累計稅前盈餘、稅後純益及每股純益均創下歷史新高，且富邦金合併淨值、富邦人壽淨值也都破紀錄。

富邦金自結 11 月稅前盈餘 64.68 億元、稅後純益 57.89 億元，累計今年前 11 月稅前盈餘 921.48 億元、稅後純益 803.76 億元，較去年同期大幅成長 37%，就連年成長幅度都居金控進步王，累計每股稅前盈餘為 8.72 元、每股稅後純益 (EPS) 為 7.57 元，累計稅前盈餘、稅後純益及每股純益均創下歷史新高。

富邦人壽 11 月稅後純益為 34.40 億元，較去年同期大幅成長 423%，累計前 11 月稅後純益 528.16 億元，年成長 88%，主要受惠於投資績效亮眼及承保利潤提升。

若單看投資績效，富邦人壽 11 月處分投資部位實現獲利約 64 億元，主要來自國內股票及基金約 34 億元、國外股票及基金約 14 億元，以及國內外債券約 16 億元。11 月不含避險成本的匯兌利益約 2.5 億元，累計前 11 月不含避險成本的匯兌損失低於 140 億元。

面對新台幣不斷升值，富邦人壽 11 月增提外匯價格變動準備金約 6 億元，截至 11 月底餘額為約 100 億元。

在投資操作與避險得宜之下，富邦人壽 11 月底合併淨值超過 4700 億元，較上月增加超過 740 億，11 月底合併淨值創歷年最高紀錄。也推升富邦金控 11 月底合併淨值攀至約 7330 億元，較上月底增加約 800 億元，11 月底合併淨值同創歷年最高紀錄。

國泰金也創五大奇蹟 國壽實現資本利得 1300 億元

國泰金表現也不遑多讓同創五大奇蹟，不僅累計獲利創金控成立以來新高，國壽實現資本利得、獲利、淨值都創新猷，連帶推升金控淨值也寫歷史紀錄，

國泰金自結 11 月稅後純益 41.6 億元，累計稅後純益 722.3 億元，持續改寫歷史新高紀錄，年增 22%，EPS 為 5.13 元，無論是單月或累計獲利都呈現雙位數成長。

國壽 11 月稅後純益 23.5 億元，前 11 月稅後賺 492.3 億元創高，年增 46%，主要實現股債資本利得達 1300 億元，淨值攀升至 7080 億元新高，也推升金控淨值破紀錄超過 8900 億元。

國泰金表示，國壽本月投資績效平穩，外匯避險操作得宜，11 月增提逾 11 億元的外匯價格準備金，餘額升至 118.5 億元；業務面持續維持價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，11 月 FYP 金額為 122 億元、FYPE 金額為 36 億元，FYP 及 FYPE 業界排名皆為第一。

而國泰世華銀行 11 月稅後純益 14.4 億元，前 11 月稅後純益 220.8 億元，國泰金表示，該行 11 月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。

中信金前 11 月獲利年減 4.4% 元大金 11 月獲利月增六成

中信金 (2891-TW) 自結 11 月單月稅前盈餘為 18.06 億元，稅後純益為 14.34 億元，累計前 11 月稅前盈餘 496.15 億元，合併稅後純益 405.98 億元，年減 4.4%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.03 元。

中信金表示，11 月份核心業務動能維持穩健，惟 11 月份因中信金控股價上揚幅度較大，使員工認股權評價成本增加 4、5 億元，加上保險業務因匯率波動使匯兌不利，外匯避險成本將近 15 億元，不但使人壽單月轉虧為 1.78 億元，也影響金控單月獲利，金控 11 月單月獲利年減 12.1%。

從子公司來看，中國信託商業銀行累計前 11 月稅後純益為 252.75 億元，台灣人壽前 11 月稅後純益為 163.83 億元。中信金表示，今年市場環境雖受新冠肺炎疫情及降息影響，但銀行業務存放及財管手續費等核心業務仍然維持穩健動能，保險業務則因負債成本下降，加上投資收益增加，獲利表現良好。

元大金 (2885-TW) 在 10 月底已經賺贏去年全年，11 月在元大證券續創單月新高，依舊表現亮眼，金控單月稅後純益 20.66 億元，月增六成，累計前 11 月稅後純益 228.51 億元，年增 14%，EPS 1.88 元。

兆豐金前 11 月獲利年減 16% 新光金 11 月獲利年減 380%

兆豐金 (2886-TW) 自結 11 月稅後純益為 23.77 億元，較 10 月的 16.86 億元明顯增溫，主要受惠於財務操作貢獻，包含證券與票券子公司，而淨利息收入等核心業務則未再惡化。不過，兆豐金累計前 11 月稅後純益 230.13 億元，年減 16%，EPS 為 1.69 元。

新光金 11 月稅後淨損 8.17 億元、年減 380.6%，為唯一單月虧損金控，主要因新壽單月避險成本逾 30 億元，又無實現資本利得入袋，所以出現單月稅後虧損；新光金前 11 月稅後純益 174.47 億元、年減 8.7%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.36 元。

玉山金 11 月獲利月增 2 成 第一金前 11 月獲利年減 13%

玉山金 (2884-TW) 自結 11 月單月稅後純益 15.8 億元，月增逾 2 成，較去年同期成長 12.9%，累計前 11 月稅後純益 168.1 億元，較去年同期減少 11.0%，EPS 為 1.34 元。

主要子公司玉山銀行累計前 11 月稅後純益 153.8 億元，較去年同期減少 17.2%，玉山證券累計稅後純益成長 77.7%，玉山創投累計稅後純益成長 572.7%。玉山金表示，面對市場變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理。

第一金 (2892-TW) 自結 11 月份稅後純益 11.5 億元，月減率 15.5%，主要是銀行呆帳回收減少及人壽提高外匯準備金因此影響獲利表現；累計前 11 月稅後純益為 158.9 億元，年減 13.1%，EPS 為 1.24 元。

合庫金前 11 月獲利年減 3.87% 台新金累計獲利轉正成長

合庫金 (5880-TW) 自結 11 月稅後純益稅為 18.79 億元，較 10 月的 13.33 億元明顯增溫，主要是核心業務轉強、費用提存減少所貢獻，累計前 11 月稅後純益達到 155.98 億元，年減 3.87%，EPS 為 1.13 元。

台新金 (2887-TW) 自結 11 月稅後純益 11.2 億元、年增 51.4% 表現亮眼，主要是去年 11 月有增提上海國儲能源 2.2 億元備抵呆帳準備，今年無呆帳提存以外，法金與淨利息收入也都繳出好成績，因此單月年增率大躍進；前 11 月稅後純益 139.3 億元、年增 0.1%，終於轉為正成長，累計每股稅後純益 1.13 元。

國票金前 11 月獲利年增兩成 開發金前 11 月獲利年減 3%

國票金 (2889-TW) 自結 11 月稅後純益 2.65 億元，累計前 11 月稅後純益 29.38 億元，較去年同期增加 20.68%，每股稅後純益突破 1 元、達 1.02 元，主要是子公司營運表現優異，其中國際票券授信業務近年積極調整授信結構，推展 FRCP 及跨足聯貸業務，，使票券收益成長。

永豐金 (2890-TW) 自結 11 月單月稅後純益 10.52 億元，較去年 11 月的 7.62 億元大幅成長 38%；累計前 11 月稅後純益 113.36 億元，與去年同期持平，EPS 1.01 元。永豐金今年因子公司永豐金控證券受惠股市交投活絡，光前 11 月手續費就成長 54%，另外銀行手續費也出現雙位數成長，使得金控整體獲利穩健。

開發金 (2883-TW) 發言人張立荃表示，11 月份資本市場呈現上漲趨勢，且成交量能亦較前月回升，開發金控在證券、商銀及直接投資等業務的獲利動能支撐下，11 月自結稅後純益 14.32 億元，比起上月 11.86 億元明顯成長；累計前 11 月稅後獲利 114.09 億元，年減 3%，每股純益 0.78 元。

日盛金單月、累計獲利皆雙位數成長 華南金又踩雷前 11 月獲利腰斬

日盛金自結 11 月單月稅後純益 2.16 億元，月增 36%.4%，雖然日盛銀行單月獲利衰退，但是因為資本市場好，日盛證券單月獲利較上月大幅成長 1 倍多，成為推動金控單月大幅成長的動力；日盛金累計前 11 月稅後純益 26.44 億元，年增率 18.2%，EPS 為 0.7 元。

華南金 (2880-TW) 今年可說是屋漏偏逢連夜雨，上半年才受華南永昌證券踩雷導致獲利墊底，11 月子公司華南銀行有有香港飛機租賃公司發生逾放，提存呆帳 3.58 億元，使得華南金 11 月稅後純益 10.83 億元，較 10 月的 12.87 億元又下滑; 累計前 11 月稅後純益為 72.98 億元，相較於去年同期 149.55 億元呈現腰斬，EPS 為 0.57 元。