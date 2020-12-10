政院拍板六大核心戰略產業部署 強化半導體領先地位、籌組5G國家隊

行政院長蘇貞昌今 (10) 日於院會聽取國發會報告，並裁示各部會超前部署「六大核心戰略產業」，國發會表示，未來將強化台灣半導體先進製程領先地位，並持續布局高端技術，包括 Edge AI、Micro LED 等，同時籌組 5G 國家隊，協助業者打入國際供應鏈。

總統蔡英文於就職演說中揭示六大核心戰略產業，分別為資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備，國發會產業發展處長詹方冠表示，在過去推動 5+2 產業創新的基礎上，產業超前部署，讓台灣在後疫情時代，掌握全球供應鏈重組先機。

詹方冠指出，經各部會共同規劃後，在資訊及數位產業方面，主要從三大方向來推動，首先，「beyond 1 奈米」計畫，將持續研發高端半導體先進製程技術、半導體設備及材料、5G、Edge AI 及 Micro LED 等，藉此維持我國 ICT 技術領先。

此外，過去台灣推動多項智慧城鄉物聯網的應用，未來將加強輸出解決方案；在 5G 開放網路架構下，市場有很大的商機，國內廠商也有能力承接，政府會籌組 5G 國家隊，協助業者打入國際電信設備及系統供應商。

近期多家大型企業傳出遭駭，詹方冠指出，將成立資安跨國合作機構，強化新興領域的防護，包括 5G、半導體、AIoT 及醫療等；台灣向來是國際駭客鎖定的目標之一，因此可作為高階實戰場域，培養高階資安人才；各核心產業將導入資安，包含 5G 及晶片、健保資訊系統、衛星資料加密程序、智慧電網、物資管控數位平台，可望同步帶動資安產業的發展。

政府積極推動綠能及再生能源產業發展，詹方冠說，主要在台北港、台中港、沙崙科學城及興達港建立綠能產業專區跟研發基地，目標在 2025 年達成國家能源轉型目標，國內已有 80 多家廠商具有國產離岸風電自製能力，希望這個團隊未來能夠打入亞太市場。

國防及戰略產業也獲蔡政府高度重視，詹方冠表示，將持續透過 F-16 的自主維修、戰機及國艦的技術軍民合作，完備供應鏈，加速發展國防產業。

太空的部分，將著重在低軌道衛星及地面設備發展，主要可分為四大策略，福衛系列研發主要用以精進遙測技術；協助國產元件的檢測與飛試驗證，搶攻地面設備產值 800 億元商機；研製 B5G 通訊衛星技術，預估 2015 年發射首顆衛星；行銷太空國家品牌。