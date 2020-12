永豐榮獲國際知名期刊《The Asset》9項大獎

永豐金控 (2890-TW) 旗下子公司永豐銀行與永豐金證券在國際外匯、債券市場,以及交易員的傑出表現,獲國際知名期刊《The Asset》財資雜誌頒發 9 項大獎肯定。

永豐銀行金融市場處處長黃昭景表示,永豐建構銀行間外匯交易系統,透過自動化機制朝數位化轉型成為獲獎關鍵;加上積極投入外匯及利率交易、活絡市場及建立市場品牌,同時獲評選為最佳外匯投資解決方案銀行、最佳亞洲本地貨幣計價債券交易機構及最佳交易員,展現多重面向的機構及個人高度專業、積極創新與卓越成績。

外匯自動化交易機制 擁抱數位、突破時空

永豐銀行表示,旗下建立銀行間外匯線上交易系統,與銀行同業間透過自動化機制進行外匯交易,並在外匯期貨市場上積極造市,以提供國人可避險的外匯管道,成功扮演台資銀行的先驅角色,獲《The Asset》頒予「Best Bank for Investment Solutions, FX」(最佳外匯投資解決方案銀行)1 殊榮,顯示透過自動化及數位化變革的創新外匯交易模式,獲得國際肯定。

活躍外匯及利率市場 打造國際品牌知名度

除創新外匯交易模式外,永豐銀行表示,旗下積極參與臺灣及亞洲金融市場各項交易操作,加上內部優化利率、匯率與衍生性商品交易平台,推動交易量或市場占有率均名列市場前茅,成為備受國際間銀行同業肯定的交易夥伴;《The Asset》今(2020)年調查亞洲各主要交易室與約 300 名固定收益交易員,經過二階段提名審查程序,頒予永豐銀行「Top Investment House in Asian Local Currency Bonds for 2020(Highly recommended)」(最佳亞洲本地貨幣計價債券交易機構)與「Most Astute Investor(Rank 8)-謝采紋」(最佳交易員)2 雙料肯定。

永豐銀行表示,將持續以「協作、同理心、擁抱改變、數據驅動、成功驅動」五大數位精神,優化各項金融商品交易平台、創新多元化避險商品與提升服務品質及精進人員專業,在瞬息萬變的金融市場中提供客戶全方位資產負債管理策略,並發掘各項最適投資機會。

主辦債券發行、次級市場交易 獲高度肯定

永豐金證券的專業實力亦獲《The Asset》高度肯定,共獲 6 項殊榮,包括「臺灣公司債次級市場最佳債券商」(Top sellside firms in the secondary market-Corporate bonds-TWD)第一名、「臺灣政府公債次級市場最佳債券商」(Top sellside firms in the secondary market-Government bonds-TWD)第一名、「臺灣政府公債發行最佳主辦機構」(Top arrangers-Investors'Choice for primary issues-Government bonds-TWD)第三名,並首次獲得「臺灣公司債發行最佳主辦機構」(Top arrangers-Investors' Choice for primary issues-Corporate bonds-TWD)第三名。

同時、個人表現亦在眾多金融銷售人員中脫穎而出,游惠如及陳沂爭分別獲得「臺灣最佳債券銷售員」(Best Individual in Sales, Taiwan)第三名與佳獎。

永豐金證券的公債及公司債的成交量已連續三年獨佔鰲頭,加上積極參與初級、次級交易市場,連年獲評優良中央公債造市商。永豐金證券表示,2020 年是關鍵性的轉機年,啟動數位轉型計畫貫穿產品、流程到服務優化,包括財富管理複委託、固定收益、金融商品交易都展現良好的成果,將以卓越成績為目標,持續追求創新與領先。