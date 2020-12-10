樺漢11月營收雙增 帆宣改寫單月新高

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (10) 日公告 11 月營收，在子公司帆宣 (6196-TW) 營收創高帶動下，樺漢月營收 77.56 億元，月增 2.3%、年增 2.4%；累計前 11 月營收 738.89 億元，年增 3.3%。

以樺漢子公司個別表現來看，網安設備廠瑞祺電 (6416-TW)11 月營收 4.31 億元，月增 12.7%，但年減 4.2%；累計前 11 月營收 49.1 億元，年增 27.3%。

半導體設備廠帆宣 (6196-TW)11 月營收 25.87 億元，寫單月歷史新高，月增 26.4%、年增 16.2%；累計前 11 月營收 225.58 億元，年增 4.9%。

沅聖 (6638-TW)11 月營收 5.93 億元，月增 5.9%、年減 8.9%，衰退幅度持續收斂；累計前 11 月營收 37.5 億元，年減 47.2%。

樺漢表示，第四季疫情再起，帶動醫療設備、線上影音串流平台、娛樂需求增加、訂單升溫；此外，公共事業需求因各國提高支出以振興經濟而持續增加，推升軌道控制系統成長，系統整合業務也依規劃進度貢獻營收。

展望明年，樺漢目前品牌在手訂單近 9 億歐元、系統整合也超過 200 億元，雙雙創高，代工業務也看到雙位數強勁成長，公司看好明年營收將雙位數成長，毛利率、營益率也會進一步優化。