5G ETF國家隊將參與台積電除息 上市首日爆16.7萬張天量

國泰投信看準台灣擁有全球最強的 5G 供應鏈，號稱「5G ETF 國家隊」的國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 今 (10) 日正式掛牌，該檔 ETF 不僅為台灣第一檔 100% 鎖定台廠 5G 科技股的 ETF，由於該檔 ETF 將參與台積電 12/17 的除息，大舉吸金，甫上市即逆勢價量齊揚，終場上漲 1.25%，爆出 16.7 萬張成交量，打破國泰投信所發行過的 ETF 單日成交量紀錄，掛牌首日表現告捷。

00881 募集以來成功熱募新台幣近 80 億元、受益人數突破 2.43 萬人，超越國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 在 7 月中曾締造的台股 ETF 史上最大 IPO 金額紀錄，一舉超越目前台股所有 5G ETF 規模，且今天上市首日即打破國泰投信所發行過的 ETF 單日成交量紀錄，等於寫下三大驚奇。

國泰投信董事長張錫表示，5G 的動能全面看好，包括今年 5G 手機出貨量可能達 2 億支，到了明年可能會來到 5 億支，且 5G 的發展也帶動台股今年的大漲。台股供應鏈過去是屬於被動式，但因為「缺貨」，轉為主動式，在這一波漲價潮中，5G 也是主要動力，所以張錫建議，如果買不起 500 元的台積電，5G ETF 會是一個不錯的選擇。

國泰台灣 5G+ ETF 經理人蘇鼎宇表示，00881 為國內唯一一檔有配息的 5G ETF，一年配息兩次，由於其成份股包含台積電，而台積電將於 12/17 日除息，00881 不但將參與除息，且 00881 是所有成分股有台積電的 ETF 中最低價者，可成為小資族入主台積電，參與其除息最輕鬆的 ETF 選擇。

5G ETF 的投資熱度不僅止於今天甫上市的 00881，近一個月來全球資金水位充沛，台灣最早成立的兩檔 5G ETF──元大未來關鍵科技 (00876-TW)、元大全球未來通訊 (00861-TW)，近一個月來漲幅各別來到 10.41%、8.14%。

觀察歷史經驗，每當新興產業萌芽期，相關產業獲利強勁，尤其疫情更是推動 5G 發展快速前進，國內兩檔投資全球 5G 的 ETF，股價近來屢創新高，尤其是鎖定 5G 關鍵零組件的 00876，成立以來僅約 5 個月，便爆漲 28%，而涵蓋 5G 產業上、中游的 00861 成立至今，漲幅亦超越 30%。

00876、00861 規模最高一度都飆到 150 億元，因為績效表現亮眼，投資人獲利了結，但依舊仍有有大概 70-80 億元規模，尤其 00876 最近表現可用爆衝來形容，吸引投資人再度進場，規模也從 11 月時的 70 億元，再長胖到 77 億元，快速增加 10% 左右。