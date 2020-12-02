5G熱！00876、00861股價衝高 00881寫台股ETF最大IPO紀錄

5G 發展快速推進，不僅 5G 相關企業獲利增長，連帶國內 5G ETF 屢創新高，元大未來關鍵科技 (00876-TW)、元大全球未來通訊 (00861-TW) 今 (2) 日收盤價分別以 25.68 元與 25.95 元雙雙再度創下歷史新高紀錄；而即將於本週五掛牌的國泰台灣 5G+ ETF(股號：00881) 募集金額近 80 億元，締造台股 ETF 史上最大 IPO 金額紀錄。

目前台股有三檔 5G ETF，00876 今年 7/1 掛牌，今天收在 25.68 元歷史新高，近一周報酬率 4.31%，近一個月更大賺超過兩成；而 00861 也很火熱，同收歷史新高 25.95 元，近一周報酬 2.73%、近一個月也有 14.27% 報酬率。至於布局於中國的復華中國 5G，近一周小漲 0.35%、近一個月則賺 4.73%。

不只已經掛牌的 5G ETF 火熱，即將掛牌的國泰台灣 5G+ ETF(00881) 也募集得強強滾，11 月中甫募集，開募以來即募得近新台幣 80 億元，受益人數更突破 2.43 萬人，超越國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 7 月中曾締造的台股 ETF 史上最大 IPO 金額紀錄，預計 00881 在 12/10 上市後，有機會躍居台灣最大 5G ETF，其掀起的話題可望讓 5G 概念股再掀熱潮。

00881 前 10 大成分股為：台積電、聯發科、鴻海、聯電、大立光、台灣大、廣達、瑞昱、聯詠、矽力 - KY 等，00881 被稱為國家隊 5G ETF。

國泰台灣 5G+ ETF 經理人蘇鼎宇表示，近期台股除了因新台幣走勢較強外，另一個吸引外資、推升行情的因素，即為提前進駐及布局具成長潛力的 5G 概念股，因為 5G 不只象徵連網技術的升級，影響層面更將擴及一個世代，產業及投資商機不可言喻。

而隨著國際 5G 投資蔚為風潮，面對屬於新科技產業的 5G，投資人應如何選擇標的呢？亞洲 ETF 專家－元大投信表示，只要掌握「優質發行商」、「全球 5G 制高點」、「不配息，著眼未來成長力」三大關鍵，新手也能輕鬆參與 5G 投資市場。

有關全球 5G 制高點，元大未來關鍵科技 ETF 研究團隊表示，5G 為全球趨勢，世界各國皆爭相推進 5G 發展，因此投資標的範疇應擴展至全球，不僅可避免過度集中單一國家產業輪動與系統性風險，布局全球才能將投資範圍涵蓋整個 5G 全球產業鏈

至於為何選擇不配息，元大未來關鍵科技 ETF 研究團隊說明，5G、AI 這類的新興產業，初期需投入大量資源進行研發、擴大投資，這些企業往往不配息，即便配息，配息率也不會太高，所以能爭取更大的發展空間與獲利成長。因此有意投入 5G 市場的投資人，應專注於未來成長性，選擇不配息的投資標的，不僅有助於投資到具有成長動能強勁的企業，更可望加速累積投資資本。

元大未來關鍵科技 ETF 研究團隊進一步指出，統計 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數 2015 年 9 月 18 日至 2020 年 11 月 10 日累積報酬率為 170%，但若以同指數、模擬每年初配息 4% 試算，含息累積報酬率則降至 147%。