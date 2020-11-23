5G ETF多頭追捧 00876帶量改寫歷史新高

5G ETF 近來強強滾，元大全球未來通訊 (00861-TW)、元大未來關鍵科技 (00876-TW)，近期股價創新高，展現爆發力，其中 00876 今 (23) 日帶量最高漲到 24.29 元再度改寫歷史新高。元大投信建議，投資人在投資組合建構核心部位後，可適度納入具未來成長潛力的資產，尤其盤中零股交易新制開始後，小資族 3000 元、5000 元就可靈活配置投資組合，提升整體投資表現。

元大投信表示，00861、00876 這兩檔 5G ETF，不管在國際間或國內同類型產品相較，成立以來績效亮麗，截至 2020 年 10 月底，合計兩檔規模新台幣 135 億元，受益人數達 8 萬人，在國內 5G 主題 ETF 居前。

元大未來關鍵科技 ETF 研究團隊指出，想聰明投資 5G 主題 ETF，一定要掌握「高大上」三大原則如下：

一、從制「高」點布局：5G 產業是未來物聯網基礎，全球各國都積極佈局，精銳盡出搶奪巨大商機，唯有站在全球角度篩選標的，才有機會網羅 5G 產業世界盃等級企業，分散單一國家風險。

二、「大」者恆大：科技產業中龍頭企業形成大者恆大、強者恆強優勢，因此優先考慮全球性產業龍頭，有機會享較高本益比。

三、潛力向「上」：透過聚焦營收獲利、投入研發比重等因子，進一步篩選具備未來持續領先潛力的 5G 產業頂尖企業。