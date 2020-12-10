標準普爾公告將21家中資企業從部份指數中剔除

周四 (10 日) 標準普爾道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices) 表示因美國政府下令禁止美國投資人購買部分中概股，因此將 21 家中資企業從其股票和債券指數中剔除。

標準普爾道瓊稱，10 家中企的證券將被認定為沒有資格納入相關指數，剔除作業會在 12 月 21 日開盤前生效。

這 10 家企業分別為中國中車、中國交通建設、中國化學工程集團、中國核工業建設集團、中國東方紅衛星、中國建築國際集團、中國鐵建、中科曙光、海康威視、中芯國際。

資料來源: S&P DJ

同時也還會在其固定收益指數中剔除另外 11 家中企的有價證券，將 1 月 1 日開盤前生效。

標準普爾道瓊稱，將會繼續監察實體清單的更新，以及進一步釐清行政命令的範圍，及其他相關事項。

中芯與海康威視等企業均沒有回應被剔除的消息，而中芯 (981-HK)H 股沒有出現太大波動，只平盤下方微波震盪。

美國 11 月份頒布一項行政令，禁止美國投資人對部分中國企業進行投資。此舉目的在阻止美國的投資公司、養老基金和其他機構買賣 31 家中國公司的股票，這些公司是美國國防部認定的取得中國軍方援助的企業。

上週，FTSE Russell 表示，將從旗下某些產品中移除海康威視和其他七家中概股股票。FTSE Russell 稱，公司主要是根據指數訂戶和其他權益方的回應而採取的行動。

