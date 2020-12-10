CIS大缺惹的禍 舜宇11月手機鏡頭出貨年減21.3%

舜宇 (2382-HK) 公布 11 月各產品線出貨情況，光學零件方面，玻璃球面鏡片出貨量為 288.7 萬片，年減 14.3%，月減 2.1%；手機鏡頭出貨量為 1.29 億顆，年減 0.8%，月減 19.2%；車載鏡頭出貨 668.7 萬顆，年增 28.8%，月減 0.4%；其它鏡頭出貨 789.2 萬顆，年增 21.6%，月增 9.4%。

資料來源: 舜宇公告

光電產品方面，11 月手機鏡頭組出貨量為 4688.4 萬組，年減 21.3%，月減 18.5%；其它光電產品則是出貨 463.5 萬組，年減 29%，月增 9%。

資料來源: 舜宇公告

舜宇表示手機鏡頭出貨量月減 19.2%，主要是因為智慧手機供應鏈中關鍵零組件缺貨。至於車載鏡頭出貨量年增 28.8%，是因為受到海外疫情影響減少帶動。

而手機鏡頭模組出貨量年減 21.3%，月減 18.5%，則是因為智慧手機供應鏈中關鍵零組件缺貨。

舜宇所提的關鍵零組件研判是近兩年大缺貨的 CIS。從去年開始 CIS 就智慧手機、汽車、安控等多個應用領域對鏡頭產品的需求暴增而開始缺貨。

這個問題延續到今年更加惡化，主要加入上游的 8 吋晶圓廠產能供應不足的變數，高階 CIS 供應缺口持續擴大。

此外，舜宇近期表示在手機鏡頭出貨量上，有信心完成年度出貨成長 10% 的目標。ASP 則是同一產品線每年將 10%～15%，公司會透過提升產品結構維持 ASP。

今年受到疫情影響手機市場以中低階機型的銷售較優，使得 ASP 會有一定壓力。明年或未來手機鏡頭規格升級會持續，隨著疫情好轉及 5G 換機潮，ASP 中長期會全力改善。

在手機模組上同樣有信心達到出貨年增 10% 的目標，只是這產品線的 ASP 每年將下滑 20%～30%。但同樣會透過提升產品結構維持 ASP。

車載鏡頭方面的出貨量維持全年年增 5% 的目標，這高於同業水準。今年下半年出貨情況不錯，而產品的 ASP 在 5～10 美金，較低階的產品例如用在停車部分鏡頭報價約 5 美金，較高階的例如 ADAS 感應類的部份鏡頭報價約 10 美金。