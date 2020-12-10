蘋果iPhone12拉貨動能強 和碩11月營收1791億元 創歷史次高

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 11 月合併營收達 1791.91 億元，月增 29.69%、年增 26.08%，受惠蘋果 (APPL-US) iPhone 12 新機上市，通訊產品拉貨動能強勁，連八個月站穩千億元，為近 25 個月新高，並創下歷史次高，僅次於 2018 年 10 月 1860 億元，累計今年前 11 月合併營收 1.25 兆元、年增 1.75%。

出貨方面，和碩 11 月筆電出貨 85-90 萬台，持平上月、年減近 1 成，桌機則出貨 70-75 萬台片、月增近 2 成，優於原先預期，累積今年筆電出貨 915-955 萬台，桌機則出貨 655-670 萬台片。

和碩指出，從三大產品線來看，通訊產品因客戶新品推出，11 月動能顯著成長，資訊產品因第 3 季基期較高，較上月小幅衰退，遊戲機等消費性產品則進入淡季，但仍符合預期，明年營運則還要看客戶拉貨動能。

和碩進一步表示，隨通訊新品上市、宅經濟動能延續，看好第 4 季資訊、通訊、消費等三大產品需求維持穩健，但受零組件吃緊，估筆電出貨將季減約 15-20%，全年出貨則仍將優於去年，法人則預期，和碩受惠蘋果 iPhone12 系列手機發表，第 4 季通訊產品出貨動能強勁，傳統旺季可期。